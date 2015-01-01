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  • Illegal Relationship With Another Girl, Wife Shot In By Husband Incident In Lakhisarai Bihar Crime News

कत्ल:दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध का विरोध किया तो पत्नी को घर के आंगन में ही मार दी गोली

लखीसराय36 मिनट पहले
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पत्नी को गोली मारने के बाद पति फरार है।
  • लखीसराय के बेला महरथ गांव की घटना, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद
  • पत्नी ने थाने में मारपीट व प्रताड़ना की रिपोर्ट भी लिखाई थी लेकिन सोई रही पुलिस

पत्नी ने पति के दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध का विरोध किया तो पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना लखीसराय में हलसी थाना क्षेत्र के बेला महरथ गांव में शुक्रवार की देर शाम घटी। पति ने घर के आंगन में ही पत्नी को गोली मार दी। घटना के बाद लोग पुलिस को शव नहीं उठाने दे रहे। वे मौके पर वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। पति फरार है।

महरथ निवासी बमबम नोनिया का पत्नी शांति देवी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। पति राजस्थान के जयपुर में रहता था। शांति देवी का कहना था कि उसके पति का जयपुर में ही किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध है। इस बात का वह जब भी विरोध करती तो बमबम उसकी बुरी तरह पिटाई करता। परिजनों के अनुसार शांति कई बार थाने भी गई। पति के खिलाफ मारपीट व प्रताड़ना की रिपोर्ट भी लिखाई थी लेकिन पुलिस ने उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पति का मनोबल बढ़ता चला गया। आखिर शुक्रवार को उसने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। शांति देवी के दो मासूम बच्चे हैं।

पुलिस की पूछताछ में शांति देवी की बेटी संध्या ने बताया कि उनके पिता ने ही उसकी मां को गोली मारी है। इस मामले में अभी किसी तरह का आवेदन परिजनों की तरफ से पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए कब्जे में लेना चाहा तो परिजनों ने उसका विरोध कर दिया। वे इस मामले में पुलिस के रवैये से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने बमबम के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

इस मामले में एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पति दिवाली पर घर आया है। बेटी ने पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, जल्द ही दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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