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  • In The Exit Poll, 126 Seats Are Seen In The Grand Alliance While 109 Seats Are Going To The NDA's Account.

बिहार में इस बार महागठबंधन सरकार:एग्जिट पोल में 126 सीटें महागठबंधन को जबकि 109 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं

बिहार5 मिनट पहले
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  • इस चुनाव में विकास और बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में सबसे प्रभावी रहा

बिहार में शनिवार शाम वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आने लगे। ज्यादातर पोल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन सरकार बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि, सर्वे का औसत देखें तो हार-जीत का अंतर बहुत कम है। महागठबंधन कुल 126 सीटें जीतता दिख रहा है, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए 109 सीटें।

चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि 8-10 सीटें इधर-उधर होने से कोई भी सरकार बना सकता है। इसलिए हमें 10 नवंबर तक नतीजों का इंतजार करना चाहिए। देश की प्रमुख सर्वे एजेंसियों और न्यूज चैनलों के अनुसार, बिहार चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे प्रभावी रहा। संभवत: इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव उभरते हुए दिख रहे हैं।

नीतीश पर भारी पड़ सकता है कोरोनाकाल का पलायन
इंडिया टुडे-एएमआई के सर्वे का दावा है 80% वोट विकास-बेरोजगारी के मुद्दे पर पड़े हैं। ये दोनों बातें नीतीश सरकार के खिलाफ जाती दिखी हैं। सर्वे एजेंसियों का दावा है कोरोनाकाल में बिहार लौटे ज्यादातर लोग महागठबंधन के साथ हैं।

  • 2015 के चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस एक साथ थे। बाद में जदयू ने यूपीए से नाता तोड़कर भाजपा से गठबंधन कर लिया था।
  • इस चुनाव में सभी प्रमुख एग्जिट पोल वास्तविकता से काफी दूर थे। हालांकि, 2010 के चुनाव में दो एग्जिट पोल सही साबित हुए थे।
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