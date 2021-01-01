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रुपेश सिंह मामले में 14 दिन बाद भी हाथ खाली:अब तक हत्या की 5 वजहें सामने आईं, छठे पर चल रही जांच, भाई को भी कुछ नहीं बता रही पटना पुलिस

पटना33 मिनट पहले
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  • हत्या करने वाले शूटर्स की पहचान कर पकड़ने में जुटी पुलिस की टीम, यही है प्राथमिकता
  • अलग-अलग जगहों से उठाए गए 5 शूटर्स के साथ मंगलवार को की गई पूछताछ

पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या को पूरे दो हफ्ते बीत गए। 12 जनवरी की शाम 7 बजकर 15 मिनट पर अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। राजधानी के वीआईपी इलाके पुनाइचक के शंकर पथ में इस वारदात को अंजाम दिया था। इस हाईप्रोफाइल मर्डर को पूरे दो हफ्ते हो गए हैं। मगर अब तक पटना पुलिस की विशेष टीम हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की जांच किस स्तर पर पहुंची है? गोली मारने वाला शूटर कौन था? इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ है? इस बारे में अब तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। यहां तक की रुपेश के परिवार को भी नहीं। इस कांड को लेकर भास्कर ने छपरा के जलालपुर में रहने वाले रुपेश के भाई दिनेश सिंह को कॉल किया था। उन्होंने बात भी की। सवाल पूछने पर सीधा कहा कि हमारी बात भी पुलिस से नहीं हो रही है। उनके अधिकारी कुछ भी बता नहीं रहे हैं। परिवार आगे कौन सा कदम उठाएगा? यह आने वाला वक्त बताएगा।

अभी भी चल रही है पूछताछ

इस कांड की जांच, अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर तीन विंग काम कर रही है। इसमें पटना पुलिस की टीम, CID और STF की टीम शामिल है। खुद DGP एसके सिंघल पूरे जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके, कोई ठोस रिजल्ट इनके हाथ नहीं लग रहा है। पुलिस की निगाहें शूटर्स को तलाश रही है। अब तक कई शूटर्स को पुलिस टीम ने अपने कब्जे में लिया और उनसे पूछताछ की। सूरत से भी एक ठेकेदार को पटना लाया गया, जो पूर्व में राजधानी का अपराधी था। एक चर्चित बिल्डर से भी पूछताछ की गई। बावजूद इसके रिजल्ट जीरो है।

हालांकि अब भी अलग-अलग जगहों से 5 शूटर्स को पुलिस टीम ने उठाया है। मंगलवार को इन सभी से पूछताछ की गई। पुलिस का फोकस पूरी तरह से सबसे पहले शूटर्स को पकड़ने पर है। क्योंकि शूटर्स गिरफ्तार हो गए तो सुपारी देने वाले का नाम उनसे पूछताछ में सामने आ जाएगा और पूरा केस खुल जाएगा।

अब तक सामने आई कई तरह की बातें

रुपेश सिंह की हत्या किस वजह से हुई? इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वारदात से लेकर अब तक कई तरह की बातें सामने आ गई।

  • सबसे पहले सरकारी विभागों से ठेकेदारी दिलाने और उसके नाम पर रुपया लेने की बात आई।
  • एयरपोर्ट पर साथ में काम करने वाले स्टाफ को निकाले जाने और उससे विवाद की बात।
  • एयरपोर्ट के पार्किंग को लेकर उसके ठेकेदार से झगड़े की बात।
  • साथ में काम करने वाली लड़की को लेकर विवाद की बात।
  • बाद में सामने आया सोना तस्करों के साथ सांठगांठ रखने की बात और अब पटना के एक चर्चित बिल्डर से पार्टी में बड़े स्तर पर झगड़ा होने की बात सामने आ गई है।
  • बिल्डर के प्वाइंट पर बाइकर्स गैंग का कनेक्शन भी आ चुका है। इसी प्वाइंट पर फिलहाल जांच चल रही है।
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