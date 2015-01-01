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  • Kaimur Youth Murder Udpate | Bihar Youth Killed By Criminals, FIR Against Villagers

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कैमूर की घटना:पत्नी नदी घाट गई थी छठ करने, उधर अपराधियों ने गला रेत कर पति को मार डाला

कैमूर40 मिनट पहले
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कैमूर में युवक की हत्या के बाद शोकाकुल परिजन।
  • जमीन विवाद में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव की है घटना
  • मृतक की पत्नी ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों को किया आरोपित, एक गिरफ्तार

कैमूर में खेत से लौट रहे एक युवक को घर ले जाकर अपराधियों ने गला रेत कर मार डाला। घटना चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव की है। युवक बहरिया गांव निवासी खोभारी बिंद का 40 वर्षीय पुत्र टुन्नू बिंद था। शनिवार की सुबह चांद थाना पुलिस ने गांव के उत्तर अरहर के खेत के पास से युवक का शव बरामद किया है। घटना के बाद मृतक की पत्नी मधु देवी ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध चांद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आवेदन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में शामिल वीरेंद्र बिंद को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों में बहेरिया गांव निवासी वंशी बिंद, वीरेंद्र बिंद, दरोगा बिंद, भोरिक बिन्द, बब्लू बिंद और ओकेंदर बिंद शामिल हैं।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त उसकी पत्नी मधु देवी घर में नहीं थी। वह छठ अनुष्ठान को लेकर गांव के गेंहूवनवां नदी घाट पर थी। इसी दौरान अपराधियों ने उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी। जब पत्नी घर लौटी तो पति की हत्या की सूचना मिली। मृतक टुन्नू बिंद को चार बेटे और दो बेटियां हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि अन्य अभी छोटे हैं। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है, जबकि पत्नी मधु देवी बेसुध पड़ी है। घटना की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है।

दो हत्याकांड और एक मारपीट मामले में आरोपी था टुन्नू बिंद
चांद थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक टुन्नू बिंद चांद थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में हुए हत्याकांड और एक मारपीट मामले में आरोपी था। साल 2017 में टुन्नू बिंद के विरुद्ध थाना क्षेत्र के चंदौस गांव में गुलाब साह की हत्या मामले, जबकि साल 2008 में बहेरिया गांव के मुराहु बिंद की हत्या मामले में केस दर्ज है। वहीं बहेरिया गांव निवासी बिंद की पत्नी के साथ मारपीट मामले में आरोपित था।

पुलिस कर रही जांच-पड़ताल
कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि युवक की हत्या मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है प्रथम दृष्टया हत्या की वजह जमीन विवाद मानी जा रही है। मृतक की पत्नी ने गांव के ही 6 लोगों को आरोपित किया है। इस कांड में पुलिस ने गांव के ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हर बिंदुओं पर अनुसंधान में जुटी है।

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