Hindi News

Local

Bihar

Lalu Prasad And Nitish Kumar Wishes On Vijyadashmi; Bihar Bhaskar Latest News

विजयादशमी पर लालू प्रसाद ने अपने अंदाज में दी बधाई: बोले- दशहरा पर भूख का रावन जल कर मरे, CM नीतीश ने भी दी शुभकामनाएं

पटना एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। (फाइल फोटो)

दशहरा में हर नेता ने अलग-अलग कामना की है। बिहार के दो शीर्ष नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजयादशमी को असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बताते हुए लोगों को हार्दिक बधाई दी है तो लालू प्रसाद ने कहा है कि- दशहरा पर भूख का रावण जल कर मरे।

उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है- On the Dusseha, let's burn the #Ravana of hunger। लालू प्रसाद कहा है कि केन्द्र सरकार की गरीब विरोधी नीतियों की वजह से भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स देशों की 116 देशों सूची में 101 वां रैंक पाया है। लालू प्रसाद ने भारत की तुलना इस ट्वीट में सोमालिया से की है और इसे शेमफुल कहा है। लालू प्रसाद के ट्वीट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।

लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट।

' ऐसे गरीब भूखे देश में आपने हजारों का घोटाला कर डाला '

लालू प्रसाद जिस सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, उसे उन्होंने दशहरा में भी सामने रखा। तेजस्वी यादव के एजेंडे में हर युवा को काम की मांग है तो लालू प्रसाद सब को सामाजिक न्याय देने की मांग करते रहे हैं। लालू प्रसाद को उनके विचार ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग करते हैं।

एक तस्वीर इससे उलट लालू प्रसाद के ट्वीट पर दिख रही है। लालू प्रसाद के ट्वीट पर डॉ. चंद्रांशु ने लिखा है- 'सोचो आप ऐसे गरीब भूखे देश में आपने हजारों करोंड़ों का घोटाला कर डाला। आपके बेटे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं।'

सीएम नीतीश कुमार ने भी लोगों को दी बधाई।

नीतीश सरकार का जोर कमजोरों और गरीबों पर ही चलता हैः तेजस्वी

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दशहरा पर बुराई, लोभ और अत्याचार पर अच्छाई, सद्भाव और सदाचार के विजय की बात की है। तेजस्वी ने दशहरा के मौके पर नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि ' नीतीश सरकार का जोर कमजोरों व गरीबों पर ही चलता है अन्यथा तो ये अपराधियों और तस्करों के सबसे बड़े संरक्षक और संपोषक हैं।'

उन्होंने 5 अक्टूबर को पटना के मलाही पकड़ी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प में 40 साल के राजेश ठाकुर के सिर पर चोट से मौत का मामला उठाया है। तेजप्रताप यादव ने विजया दशमी के दिन अपने अंदर की बुराई के रावण को मिटाने और अच्छाई के राम को जगाने का आह्वान लोगों से किया है।