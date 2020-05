दैनिक भास्कर May 10, 2020, 02:39 PM IST

पटना. दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों ने बिहार सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है कि पिछले 16 घंटे में जिन 49 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें 44 लोग देश के दूसरे राज्यों से लौटे हैं।

#BiharFightsCorona of the 49 who tested covid-19 +ve yesterday,44 are migrants who have come from different parts of the country.