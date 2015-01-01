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मुद्दों पर चर्चा:11 बजे सीएम हाउस में एनडीए के घटक दलों की होगी बैठक, नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद

6 मिनट पहले
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आज सुबह 11 बजे सीएम हाउस में एनडीए के सभी घटक दलों की होगी। इसमें घटक दल के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की शाम कहा था कि आज में एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।

इस बैठक में जदयू से नीतीश कुमार अलावा आरसीपी सिंह, अशोक कुमार चौधरी, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी जबकि भाजपा से संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडेय आदि के शामिल रहने की संभावना है।

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