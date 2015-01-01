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  • New Road To Be Opended In Patna To Bypass Income Tax Golamber From Veerchand Patel To Baily Road

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अच्छी खबर:पटना के लोगों को जल्द मिलेगी एक नई सड़क, बिना आयकर गोलंबर गए वीरचंद पटेल पथ से निकल जायेंगे बेली रोड

पटना9 मिनट पहले
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  • इस विकल्प के बाद आयकर गोलंबर का भार होगा कम, पब्लिक को मिलेगी बड़ी राहत

पटना के लोगों को वीरचंद पटेल पथ से बेली रोड आने के लिए जल्द ही एक नया विकल्प मिलेगा। एक नए रास्ते को बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आयकर गोलंबर पहुंचे बगैर लोग अपनी गाड़ी से सीधे बेली रोड पर निकल जाएंगे। आयकर गोलंबर पर लगने वाली जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

दरअसल, वीरचंद पटेल पथ स्थित विद्युत भवन के पीछे से एक सड़क हाईकोर्ट मजार होते हुए बेली रोड पर निकलती है। इस रोड की लंबाई करीब एक किलोमीटर है। वर्तमान में इस पर कबाड़ी वालों का अवैध कब्जा है। गैराज वालों ने भी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर रखा है। इस रास्ते की हालत अभी काफी जर्जर है जिसे दुरुस्त करने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने नए विकल्प के तौर पर इस रास्ते को चुना है। इस रूट को बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक प्रस्ताव पटना के डीएम कुमार रवि को भेजा गया है। यही प्लान रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिस्ट में भी है। जल्द ही इस रोड को बनाने का काम शुरू होगा। अतिक्रमण को जल्द ही हटाने की कवायद भी शुरू हो गई है।

क्यों पड़ी जरूरत

आर ब्लॉक और अदालतगंज की तरफ से आयकर गोलंबर होकर बेली रोड की तरफ पूरे दिन बड़े पैमाने पर गाड़ियां जाती हैं। नया विकल्प मिल जाने के बाद से आयकर गोलंबर गए बगैर ही बेली रोड जाने वाली गाड़ियां उस रूट पर जा सकेंगी।

अभी बंद है मीठापुर से आर ब्लॉक का रूट

मीठापुर आरओबी हो या फिर जीपीओ से आर ब्लॉक की तरफ आने का रास्ता, ये दोनों ही करीब एक महीने से बंद है। सभी गाडि़यों का भार चिडै़याटांड़ पुल और बुद्ध मार्ग पर बढ़ गया है। सुबह और शाम के वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। आरब्लॉक का रास्ता चालू होने में अभी करीब तीन महीने का वक्त लगेगा। तब तक संभावना है कि हाईकोर्ट मजार वाले नए रूट को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाए। ताकि जब आर ब्लॉक का बंद हुआ रूट खुले तो वीरचंद पटेल पथ होकर बेली रोड जाने वाली गाड़ियों का भार आयकर गोलंबर पर न पड़े। वहां जाम की स्थिति न हो। बगैर जाम में फंसे लोग अपनी गाड़ियों से सीधे बेली रोड की तरफ निकल जाएं।

अगले दो महीने तक वन वे रहेगा ये रूट

करबीगहिया और मीठापुर आरओबी की तरफ से बस स्टैंड जाने वाले रूट को वन वे कर दिया गया है। इस रूट पर भी फ्लाई ओवर बनाने का काम चल रहा है। पाइलिंग को ठीक करने के साथ ही गार्टर रखे जा रहे हैं। इस कारण नेशनल हाइवे और बस स्टैंड की तरफ से गाड़िंया आ तो रही हैं, लेकिन जाने वाले लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बस स्टैंड की तरफ जाने वाली गाड़ियों को मीठापुर रेलवे गुमटी और कृषि फार्म की तरफ से घूम कर जाना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह स्थिति करीब अगले दो महीने तक बने रहने की संभावना है। इसी तरह चिड़ैयाटांड़ पुल से करबीगहिया की तरफ जाने वाली रूट में सिटी सर्विस बस को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नो इंट्री लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था तब लागू रहेगी, जब तक फ्लाई ओवर का काम पूरा नहीं हो जाता।

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