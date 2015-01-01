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जदयू का पलटवार:आरा-शाहाबाद में राजद समर्थकों की अराजकता पर क्यों चुप हैं तेजस्वी, संपत्ति छिपाने वालों का चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं

पटना10 मिनट पहले
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जदयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला।
  • हलफनामे में चार संपत्तियों का तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं किया जिक्र
  • नतीजों के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव

चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव की ओर से सवाल उठाए जाने पर जदयू ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति हलफनामे में अपनी संपत्ति की सही जानकारी नहीं दे सकता, वो सवाल कैसे खड़ा कर सकता है। आरा और शाहाबाद में राजद समर्थकों के बवाल पर भी नीरज कुमार ने तेजस्वी पर निशाना साधा।

राजद समर्थकों ने की थी पिटाई
उन्होंने कहा कि राजद समर्थकों ने आम लोगों को पीटा । इस अराजकता पर तेजस्वी यादव क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। गुरुवार को इन दोनों जगहों पर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाकर राजद समर्थकों ने सरेराह लोगों को पीटा, आगजनी की और गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी।

संपत्ति को क्यों छिपा रहे तेजस्वी
जदयू प्रवक्ता ने यह भी कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप के पास चार ऐसी संपत्तियां है, जिनका जिक्र उन्होंने हलफनामे में नहीं किया है। वो अपनी संपत्ति को क्यों छिपा रहे हैं। बिहार ज्ञान की भूमि है, यहां की जनता सब समझती है। तेजस्वी यादव के खुद के आचरण को सुधारने की जरूरत है। राजद की परंपरा को फिर से शुरू कर वो राजनीति में लंपटगिरी की शुरुआत करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस की ओर से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को महागठबंधन में आने की बात पर कहा कि अभी कांग्रेस की किसी को ऑफर देने की औकात नहीं है।

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