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पोलियो से लड़ाई जारी है:31 जनवरी से 5 दिन कोरोना वैक्सीन को किनारे कर पोलियो की 2 बूंद मिलेगी, डॉक्टर 5 साल तक के बच्चों के लिए जरूरी बता रहे

पटना24 मिनट पहले
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  • मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में ही होगा कोरोना का वैक्सीनेशन
  • इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है

पोलियो के खिलाफ लड़ाई जारी है। इस लड़ाई के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को भी किनारे कर दिया गया है। आप भी इसकी गंभीरता को समझिए और बच्चों को दो बूंद दिलवाने के लिए अस्पताल जाइए। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जिन अस्पतालों में बूथ बनाए गए हैं वहां पोलियो अभियान के दौरान कोविड का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

पोलियो के दौरान इन अस्पतालों में नहीं होगा वैक्सीनेशन

31 जनवरी से 5 फरवरी के बीच गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, पटना सिटी, बाढ़ सब डिवीजनल हॉस्पिटल, दानापुर सब डिवीजनल हॉस्पिटल, मसौढ़ी सब डिवीजनल हॉस्पिटल, बख्तियारपुर हॉस्पिटल, बिहटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, धनरुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फतुहा CHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनेर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवारीशरीफ में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चलने वाला था। लेकिन इन अस्पतालों में निर्देश दिया गया है कि पोलियो अभियान के दौरान वैक्सीनेशन बंद कर दिया जाए। इसके बाद 6 फरवरी को वैक्सीनेशन होगा या नहीं इस पर अभी मंथन चल रहा है।

मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में होगा वैक्सीनेशन

मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में कोरोना का वैक्सीनेशन होगा। पोलियो अभियान का इनपर कोई असर नहीं होगा। पटना की सिविल सर्जन डॉ. विभा कुमारी सिंह का कहना है कि पोलियो अभियान की सफलता को लेकर ही सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा। इसके लिए अस्पतालों को पहले ही निर्देशित किया गया है। पटना में PMCH, AIIMS, NMCH, IGIMS, पारस हॉस्पिटल्, रुबन हॉस्पिटल और बिग अपोलो हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन होगा।

बच्चों के लिए जरूरी है खुराक

पटना के प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एसपी विनायक का कहना है कि पोलियो की खुराक बच्चो के लिए काफी जरूरी है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म के समय के साथ छठवें, दसवें और चौदहवें सप्ताह में फिर 16 से 24 माह की आयु के मध्य बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। पोलियो अभियान के दौरान शून्य से पांच साल के बच्चों को दो बूंद दवा की खुराक दी जाएगी। कोरोना के वैक्सीनेशन से यह कहीं से भी प्रभावित नहीं होगा। पोलियो अभियान के कारण ही कोरोना वैक्सीनेशन CHC और PHC के साथ अन्य सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा। न्यू गार्डिनर रोड हॉस्पिटल, पटना के अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार का कहना है कि पोलियो की खुराक हर हाल में बच्चों को देना चाहिए। इस अभियान के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है जिससे पोलियो को जड़ से मिटाया जा सके। इसलिए लोगों से अपील है कि वह पोलियो अभियान में आगे आएं और बच्चों को खुराक दिलाएं।

वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बढ़ाने की अनुमति का इंतजार

पटना में नए सेशन पर वैक्सीनेशन का सेंटर बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पटना से 12 अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है। सिविल सर्जन डॉ. विभा कुमारी का कहना है कि अस्पतालों की सूची भेजी गई है, इसमें से जो भी फाइनल होता है अगले सेशन पर वहां वैक्सीनेशन कराया जाएगा।

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