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बेगूसराय:दो भाई लड़े, देर रात दोनों को पुलिस ले गई, सुबह पुलिस ने ही बड़े की इलाज के दौरान मौत बताई, छोटा हिरासत में

बेगूसराय29 मिनट पहले
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बेगूसराय के खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव में शुक्रवार की देर रात दो सहोदर भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस घटना में बड़ा भाई दीप नारायण महतो गम्भीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर आयी और रात के करीब दो बजे दोनों भाईयों को उठाकर थाने ले गयी। सुबह में पुलिस से ही जानकारी मिली कि इलाज के दौरान बड़े भाई दीप नारायण महतो की अस्पताल में मौत हो गई।

क्या कहते हैं ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि दीपनारायण महतो को देर रात पुलिस उठाकर थाने ले गयी थी और हाजत में बंद कर दिया। चूंकि वह 65 वर्ष का बुजुर्ग था, इसलिए हाजत में या यूं कहें कि पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई।

क्या कहते हैं परिजन

परिजनों का कहना है कि शुक्रवार को जब दीप नारायण महतो का बेटा राम बालक महतो छठ घाट से लौट रहा था, तब महना बांध के समीप उसके छोटे चाचा रामनरेश महतो ने उसे रोका और फिर उसके साथ झंझट और मारपीट करने लगा। इस बीच गांव के ही जामुन महतो के पुत्र भीम महतो ने भी रामनरेश का साथ देते हुए रामबालक महतो को पीटने लगे लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा बीचबचाव कर मामले को शांत करवाया। रात्रि में जब दीपनारायण महतो दूध लेकर सेंटर पर जा रहे थे तभी सेंटर पर पहुंच कर रामननरेश महतो उसे वहां से ले गए और उसके साथ फिर मारपीट की जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

क्या कहती है पुलिस

इस पूरे मामले पर पुलिस अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। पुलिस का यह कहना है कि दोनों भाईयों के बीच मारपीट हुई थी जिसमें दीपनारायण महतो घायल हो गया था। घायल होने के बाद पुलिस ने उसका इलाज करवाया और इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। पुलिस ने शनिवार को आननफानन में मृतक का पोस्टमार्टम करा परिजनों को शव सौंपा और आनन फानन में उसकी अंत्येष्टि करा दी। घटना के आरोप में छोटे भाई राम नरेश महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

कई थाने की पुलिस कर रही कैम्प

सूत्रों की माने तो खोदावंदपुर थाने के अंदर करीब चार थाने की पुलिस मौजूद है और थाना के मुख्य गेट को अंदर से बन्द कर लिया गया है। जिस तरह की घटना अभी विगत 15 दिन पहले मंझौल थाने और मुंगेर के थानों में किया गया था, कुछ इसी प्रकार की अनहोनी से डर कर पुलिस पहले से तैयार है।

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