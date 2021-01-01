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कोहरे के कारण रिशेड्यूल हुई कई फ्लाइट:बेंगलुरु जाने वाली GO AIR की फ्लाइट G8-273 साढ़े 4 घंटे लेट

पटनाएक घंटा पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।
  • रविवार को भी बेंगलुरु जाने वाली चार फ्लाइट्स हुई थी लेट
  • दूसरे शहरों से आने वाली कई फ्लाइट्स की लैंडिंग हुई लेट

पटना में तापमान के लगातार कम रहने के कारण फ्लाइट रिशेड्यूल हो रहीं हैं। अधिक ठंड के कारण सुबह में घना कुहासा रह रहा है, जिसका सीधा असर फ्लाइट की उड़ानों पर पड़ रहा है। पटना से उड़ान भरने वाली अधिकांश फ्लाइटों को लगातार रिशिड्यूल किया जा रहा है। हर दिन दूसरे शहरों से आने वाली फ्लाइट्स लेट पहुंच रही है। ऐसे में परेशानी पैसेंजर्स के साथ लगातार बनी हुई है।

GO AIR की G8-273 साढ़े 4 घंटे लेट पटना से बेंगलुरु जाने वाले पैसेंजर्स को लगातार दूसरे दिन परेशानी झेलनी होगी। GO AIR की फ्लाइट G8-273 सोमवार को साढ़े 4 घंटे डिले हो गई है। इस फ्लाइट को रिशिड्यूल किया गया है। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से आज यह फ्लाइट सुबह 9:50 की जगह दोपहर 2:20 बजे उड़ान भरेगी। 31 जनवरी को भी यह फ्लाइट लेट हुई थी। यह फ्लाइट निर्धारित समय से 40 मिनट देर बेंगलुरु के लिए रविवार को रवाना हुई थी। हालांकि बेंगलुरु जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 6E-6839 आज 40 मिनट की देरी से रवाना हो गई। सुबह 10:15 की जगह 10:55 में रवाना हुई। वहीं, दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की SG-8722 को 2 घंटे 55 मिनट की देरी से रिशिड्यूल किया गया है। सुबह 9:05 की जगह अब यह दोपहर 12 बजे पटना से रवाना होगी। दूसरी तरफ लखनऊ, गुवाहाटी, चेन्नई और मुंबई से आनी वाली फ्लाइट्स आज कुछ देरी से पटना पहुंची।

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