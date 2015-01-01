पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • Patna Beer Chand Patel Path Road Conditions Update Ahead Bihar Third Phase Assembly Election 2020 Voting

पटना की इस सड़क पर संभल कर:वीरचंद पटेल पथ पर धंसी सड़क से बन गई है गहरी खाई, बोल्डर भी पड़ा है रास्ते में

पटना37 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
वीरचंद पटेल पथ पर सड़क धंसने की वजह से बनी गहरी खाई
  • सड़क पर बनी खाई से से कभी भी हो सकता है हादसा
  • हादसे से बचने के लिए लोगों ने रखा बोल्डर

अंतिम चरण के मतदान के कारण राजनीतिक दलों के दफ्तरों में गहमागहमी नहीं है, इसलिए वीरचंद पटेल पथ शांत है, वरना किसी चलती गाड़ी का भी हादसा हो सकता था। वीरचंद पटेल पथ राजद दफ्तर के ठीक सामने जदयू दफ्तर की तरफ सड़क धंसकर खाई बन गई है। अंधेरे में खाली सड़क पर तेज गाड़ी चलाने वाले इस खाई में गिर न जाएं, इसलिए आसपास के लोगों ने बोल्डर रख दिए हैं। स्ट्रीट लाइट जलती-बुझती रहती है, इसलिए इस रास्ते पर निकलें तो सावधानी से।

निर्माण कार्य में लापरवाही से यह खतरा आया सामने

वीरचंद पटेल पथ पद एक लेन से दूसरी लेन तक सड़क की खुदाई कर पाइप लाइन डायवर्जन का काम पिछले महीने ही किया गया था। काम करने के बाद मलबे से उस जगह को भर तो दिया गया, लेकिन सड़क नहीं बनाई गई। आसपास के लोगों ने बताया कि चुनाव में सुरक्षाबलों को ले जा रहे किसी भारी वाहन के दबाव से मलबे के अंदर का पाइप टूट गया। शुक्रवार को दिन में इस टूटे हिस्से के ऊपर से भी दिन भर गाड़ियां गुजरती रहीं और गड्‌ढा खाई बन गया। वीरचंद पटेल पथ पर दुकान लगाने वाले राजू ने बताया कि नए बने पुल से उतरने वाली गाड़ियों को अचानक यह खाई मिलती, ऐसे में बड़ा खतरा हो सकता था इसलिए आसपास के लोगों ने सड़क किनारे से बोल्डर लाकर रख दिया।

लाइट जलती रही तो दिखेगा बोल्डर, कल शाम के बाद सुधरेगा

यह बोल्डर रात में स्ट्रीट लाइट जले होने पर दिख जाएगा, लेकिन गड्‌ढा नहीं दिखता। इस बारे में जानकारी देने के लिए पथ निर्माण विभाग से जुड़े नंबरों पर कॉल किया गया तो एक ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बात की। जवाब दिया कि शनिवार को मतदान के बाद अधिकारी निरीक्षण करेंगे और संबंधित ठेकेदार से इसकी मरम्मत का आदेश देंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें