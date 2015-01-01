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  • Patna Accountant Bribe Case | Guru Gobind Singh Hospital Accountant Deepak Kumar Arrested By Police Team For Taking Bribe

पटना सिटी:गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का लेखापाल घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ाया, स्टाफ से सैलरी देने के नाम पर ले रहा था 50 हजार रुपये

पटना36 मिनट पहले
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डीएसपी सत्यनारायण राव की टीम ने छापेमारी के बाद अंजनी कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
  • दीपक कुमार ने विजिलेंस सेल में की थी शिकायत
  • डीएसपी सत्यनारायण राव की टीम ने की छापेमारी

पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के लिपिक सह लेखापाल अंजनी कुमार वर्मा को शुक्रवार को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है।डीएसपी सत्यनारायण राव की टीम ने छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वह अपने ही अस्पताल के एक स्टाफ दीपक कुमार से सैलरी देने के नाम पर 50 हजार रुपये घूस ले रहे थे।

दीपक रोहतास के बिक्रमगंज का रहने वाला है। उसने विजिलेंस सेल में इसकी शिकायत भी की थी।

इधर बक्सर में सीबीआई ने पोस्ट मास्टर को 7 हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम पोस्ट मास्टर को पटना ले आई है।

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