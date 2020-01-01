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नन्हे-मुन्नों के साथ धरने पर माएं:गर्दनीबाग आ रही महिला TET अभ्यर्थी कह रहीं - नियुक्ति परिवार से जुड़ा मामला इसलिए बच्चों को भी ले आए

पटना20 मिनट पहले
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नियोजन की मांग को लेकर 18 जनवरी से पटना में धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी। - Dainik Bhaskar
नियोजन की मांग को लेकर 18 जनवरी से पटना में धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी।
  • संगठन के नेताओं का दावा - बात करना दूर, शिक्षा मंत्री मिलते भी नहीं
  • सरकार को अल्टीमेटम देकर धरना खत्म करने पर भी हो रहा विचार

बहाली की मांग कर रहे BTET-CTET शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। इसमें अब अभ्यर्थियों के नन्हे-मुन्ने बच्चे भी बैठे दिख रहे हैं। 18 जनवरी से इन सबों ने धरना देना शुरू किया था। 19 जनवरी को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ईको पार्क में इनकी बैठक को संबोधित किया और फिर वहां से अभ्यर्थियों के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल तक पहुंचे। उनकी पहल पर प्रशासन ने अभ्यर्थियों को यहां धरना देने का परमिशन तो दे दिया पर प्रशासन का कोई प्रतिनिधि अब तक मिलने नहीं आया।

तुतलाती आवाज में CM से बच्चों की मांग

धरना स्थल पर मुजफ्फरपुर की अभ्यर्थी जिज्ञासा के साथ उनकी बेटी पीहू भी आई हुई है। पीहू अपनी तुतलाती आवाज में CM नीतीश कुमाल से मां को जॉब देने की मांग करती है। मुजफ्फरपुर की अभ्यर्थी खुशबू अपने नन्हे बेटे आनंद के साथ आई हुई हैं। पटना की विद्या अपने दोनों बच्चों सत्यम और शिवम को लेकर धरना दे रही हैं। ये सभी कहती हैं कि यह नियुक्ति हमारे पूरे परिवार की रोजी-रोटी से जुड़ा है इसलिए बच्चों के साथ धरना दे रही हैं। घर पर बच्चों को रखकर यहां धरना देना मुश्किल है इसलिए इस ठंड में बच्चों को भी साथ लेकर आई हैं।

शिक्षा मंत्री मिलने को भी तैयार नहीं

संगठन की नेत्री मुन्नी शुक्ला बताती हैं - वह शिक्षा विभाग के अफसरों से भी मिलीं, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से हमलोग मिलने भी गए थे। वे बात सुनना तो दूर, मिलने को भी तैयार नहीं हैं। बिहार TET-2017/CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने भास्कर से बातचीत में बताया कि सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

वे कहते हैं - आगे का आंदोलन क्या रुप लेगा, यह अभी तय नहीं है। कुछ साथियों ने संगठन के सामने प्रस्ताव रखा है कि गर्दनीबाग के धरना को 10-15 दिनों के लिए खत्म कर दिया जाए और फिर आगे सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आगे की रणनीति बनाई जाए। लेकिन इस पर संगठन का फैसला होना बाकी है।

अभ्यर्थियों की मुख्य मांगें यह हैं

  • जिला स्तर पर ओपेन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण करने संबंधी शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाएगा।
  • काउंसिलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत प्रमाण-पत्र की जांच की जाए और उसके बाद स्कूल में योगदान कराया जाए।
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