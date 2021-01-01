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अंदर पेपर शुरू, बाहर उत्तर पर काम:भागलपुर-बांका में भौतिकी का पेपर आउट बता 9:15 से ही उत्तर बनाते दिखे लोग, यह देखिए पर्चा

एक घंटा पहले
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बांका में इंटर के भैतिकी का यह पेपर वायरल हुआ। - Dainik Bhaskar
बांका में इंटर के भैतिकी का यह पेपर वायरल हुआ।

कोरोना काल में पढ़ने का पूरा समय मिला, फिर भी इंटर परीक्षा शुरू हुई तो पर्चा आउट की खबर पेपर शुरू होने के 15 मिनट पहले ही आने लगी। भागलपुर में सुबह 9.15 बजे बरारी में हाईस्कूल के बाहर भास्कर टीम को कुछ लोग आंसर बनाते दिखे। तब प्रश्नपत्र उन लड़कों ने छिपा लिया, लेकिन फिर 11:30 के आसपास बांका से पूरा प्रश्नपत्र ही सामने आ गया। रिपोर्टर ने दोबारा बरारी में जानकारी जुटाई तो पता चला कि सुबह 9:15 बजे जिस प्रश्नपत्र पर यहां काम हो रहा था, वही बांका में भी दिखा। पेपर खत्म होने तक प्रश्नपत्र की पुष्टि नहीं हो सकती है, इसलिए भास्कर फिलहाल इसे अफवाह के रूप में ही सामने ला रहा है।

भागलपुर में सुबह 9.15 बजे बरारी में हाईस्कूल के बाहर माेबाइल पर वायरल प्रश्नपत्र का उत्तर बनाते एक अभिभावक।
भागलपुर में सुबह 9.15 बजे बरारी में हाईस्कूल के बाहर माेबाइल पर वायरल प्रश्नपत्र का उत्तर बनाते एक अभिभावक।
भागलपुर के बरारी में हाईस्कूल के बाहर माेबाइल पर वायरल प्रश्नपत्र देखते परीक्षार्थी।
भागलपुर के बरारी में हाईस्कूल के बाहर माेबाइल पर वायरल प्रश्नपत्र देखते परीक्षार्थी।

प्रश्नों के रूप के साथ छपाई की क्वालिटी भी अच्छी
आउट हो रहे प्रश्नपत्र के स्वरूप और छपाई की क्वालिटी अच्छी है। इसमें समय 3:15 घंटे लिखा है और कुल प्रश्नों की संख्या भी 70+20+06=96 प्रिंटेड है। प्रश्नपत्र में बाकी दिशा-निर्देश भी साफ हैं। बिहार बोर्ड 70 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ रखता भी है। इस प्रश्नपत्र में पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है- आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है? दूसरा है- विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इधर, भास्कर के सवाल पर बिहार बोर्ड ने दावा कि कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और न ही प्रश्नपत्र लीक हुआ है।

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