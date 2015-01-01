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बेउर जेल में चिलम पार्टी:गाने की धुन पर धुआं उड़ाते दिखे कैदी, जेल के अंदर गांजा पीने का VIDEO सामने आने के बाद हड़कंप

पटनाएक घंटा पहले
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बेउर जेल के भीतर का वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप।
  • सवालों के घेरे में बेउर जेल प्रशासन, बंद कैदियों के बीच अंदर कैसे और कहां से पहुंचा गांजा?
  • जेल के अंदर मोबाइल से बनाया गया है 4 मिनट 53 सेकेंड का वीडिया, दिखा म्यूजिक सिस्टम भी

पटना की बेउर जेल का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस वीडियो को देखने के बाद साफ लगता है कि बेउर जेल में गांजा, चिलम और मोबाइल बहुत आसानी से उपलब्ध है। यहां कैदियों के बीच किसी प्रकार की कोई सख्ती नहीं है। तभी तो जेल में कैद होने के बाद बड़ी आसानी से कैदी चिलम पार्टी करते हैं। इसका खुलासा इस वीडियो के सामने आने के बाद हुआ है। 4 मिनट 53 सेकेंड के इस वीडियो को मोबाइल फोन से बनाया गया है। इसमें जेल के अंदर का कमरा, उसकी सिलिंग आराम से दिख रही है। एक साथ काफी सारे कैदी बैठे दिखे। हालांकि, जेल प्रशासन ने कहा है कि यह वीडियो बेउर जेल का ही है लेकिन काफी पुराना है।

गांजा पीते दिखे कैदी
वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुराने हिंदी गाने की धुन पर चिलम को निकाला गया है। संभवत: गांजा जलाया गया और एक-एक कर कई कैदी गांजा पीने के दौरान धुआं उड़ाते हुए दिखे। आश्चर्य वाली बात यह भी है कि गाना एक म्यूजिक सिस्टम के जरिए बज रहा था। वीडियो में कुछ कैदी अपशब्द बोलते हुए भी सुने गए। इसमें एक कैदी तो फेसबुक पोस्ट के लिए दूसरे कैदी से बढ़िया स्टेटस बताने की बात कर रहा था।

जेल प्रशासन पर उठे सवाल
चिलम पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद से हर तरफ हड़कंप मच गया है। सवाल बेउर जेल प्रशासन पर उठने लगा है। बेउर जेल के इंट्रेंस प्वाइंट से लेकर अंदर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। परिवार के तरफ से कैदियों के लिए भेजे जाने वाले हर सामान की जांच की जाती है। सवाल है कि पुख्ता सुरक्षा का दावा किए जाने के बाद भी कैदियों के पास गांजा, चिलम और मोबाइल फोन कहां से पहुंचा? इनकी मदद किसने की? कहीं जेल की सुरक्षा में लगे जवान इस तरह का सामान पहुंचाने में उनकी मदद तो नहीं करते?

जेल प्रशासन का दावा, पुराना है वीडियो
इस मामले पर बेउर जेल के सुप्रिटेंडेंट से बात की गई। सुप्रिटेंडेंट ने माना कि यह वीडियो उन्हीं के जेल का है, लेकिन यह काफी दिन पुराना है। जो अब सामने आया है। सुप्रिटेंडेंट के अनुसार चिलम पार्टी का वीडियो जेल के वार्ड नंबर 3/24 का है। इसमें दिख रहे कई कैदियों की पहचान हुई है। दावा है कि जेल प्रशासन अपने स्तर पर पूरे मामले की छानबीन कर चुका है। वीडियो तब का है जब अपराधी कल्लू मियां और उसके साथी बेउर में कैद थे। जिस कैदी की आवाज वीडियो में आ रही है, उसे पहले ही जहानाबाद जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। जबकि बाकि के कई कैदी जमानत पर जेल से छुट चुके हैं।

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