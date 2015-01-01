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  • Road Accident On Chhapra Muzaffarpur NH 722, Bike rider Dead, Friend's Condition Critical

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सड़क दुर्घटना:नानी का क्रियाकर्म कर घर लौट रहा था बाइक सवार, रास्ते में ट्रक की चपेट में आने से गई जान

छपरा14 मिनट पहले
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छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर सोनहो कोल्ड स्टोरेज के समीप हुई दुर्घटना।
  • छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर सोनहो कोल्ड स्टोरेज के समीप हुई दुर्घटना
  • बाइक चला रहे युवक मिथिलेश की मौत, पीछे बैठे मित्र की स्थिति गंभीर

छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर सोनहो कोल्ड स्टोरेज के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटना में बाइक चालक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य सवार घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार अमनौर थाना क्षेत्र के ढोरलाही कैथल गांव के मिथिलेश कुमार राय अपने ननिहाल भेल्दी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। तभी अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे मिथिलेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साथी ढोरलाही कैथल गांव का राजू राय बुरी तरह जख्मी है, जिसका इलाज हाजीपुर में चल रहा है। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मिथिलेश की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

नानी के एकादश से लौट रहा था मिथिलेश
मिथिलेश कुमार राय काफी मिलनसार व्यक्ति थे। गांव में खेती करने के साथ-साथ ट्रक चलवा कर जीवनयापन करते थे। भेल्दी के बरियारपुर में अपनी नानी के निधन के बाद क्रियाकर्म की सारी जिम्मेदारी उठाई थी। नानी के एकादशा में शामिल हो वापस अपने घर लौट रहे थे तभी हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से उसे परसा सीएचसी लाया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा गया। परिजनों के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। ट्रक और बुलेट को जब्त कर भेल्दी थाना लाया गया है।

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