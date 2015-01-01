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हत्या:औरंगाबाद के हसपुरा में चोरी की नीयत से घर में घुसा था नाबालिग, लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला

औरंगाबादएक घंटा पहले
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घटना के बाद मृतक के घर बाहर लोगों की भीड़।
  • लोगों से माफी की भीख मांगता रहा नाबालिग, लोगों ने पिटना नहीं छोड़ा
  • नाबालिग के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के नान्हु बिगहा में चोरी के आरोप में एक नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग चोरी की नीयत से घर में घुसा था। घर में घुसते ही लोगों की नींद खुल गई। शोर सुनने के बाद कई लोग जमा हो गए और आरोपी की पिटाई करने लगे।

शोर मचाने के बाद भीड़ जमा हो गई

मृतक की पहचान 14 वर्षीय सोनू कुमार के तौर पर हुई है। वो चहुंटा गांव के रामाशीष राम का बेटा है। ग्रामीणों के मुताबिक गुरुवार की रात सोनू तीन साथियों के साथ नान्हु बिगहा के रामजी यादव के घर में चोरी करने के लिए घुसा था। इस दौरान चोरों की आने की आहट पर घर वालों की नींद खुल गई। शोर की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने भाग रहे सोनू को दबोच लिया, जबकि तीन अन्य चोर किसी तरह भाग गए।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

सोनू को पकड़ने के बाद लोग उसकी पिटाई करने लगे। आरोपी माफ कर देने की भीख मांगता रहा। लेकिन, किसी को भी रहम नहीं आई। बेरहमी से पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस या मृतक के परिजनों के तरफ से किसी तरह का केस नहीं किया गया है।

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