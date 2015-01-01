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पिस्टल की नोंक पर लूट:भेल्दी में अपराधी सीएसपी में घुसे, कर्मी को पीट-पीटकर घायल कर दिया, 77 हजार लूटने के बाद फायरिंग भी की

छपरा18 मिनट पहले
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भेल्दी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस।
  • एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र की घटना
  • पैसे लूटने के बाद तीन राउंड फायरिंग से ग्राहकों में दहशत

छपरा के भेल्दी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में अपराधियों ने एक कर्मी को पीट-पीटकर घायल कर दिया और 77 हजार रुपए लूट लिए। घटना अमनौर-भेल्दी एसएच के पास स्थित चांदपुरा सीएसपी की है, जहां बैंक लूटने के बाद अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग भी की।

हथियार लेकर आधा दर्जन पहुंचे अपराधियों ने वारदात के बाद खौफ फैलाने के लिए एक बार बाहर में जबकि दो बार सीएसपी के अंदर फायरिंग की, जिससे अफरातफरी मच गई। घायल कर्मी का इलाज अमनौर के अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलने के बाद अमनौर और भेल्दी थानों की पुलिस मामले की जांच में जुट गई।

सीएसपी केंद्र के संचालक दीपक कुमार ने बताया कि दो महिला व एक पुरुष कर्मी सीएसपी केंद्र पर काम कर रहे थे। शुक्रवार को जब वह अपना काम निपटा रहे थे तभी अचानक 5 अपराधी मुंह बांधे और हाथ में हथियार लिए केंद्र के भीतर घुसकर रुपए की मांग करने लगे। घायल कर्मी बसौता गांव के निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र रंजीत कुमार सिंह हैं। जब उन्होंने अपराधियों को रुपए देने से मना किया तो एक अपराधी ने पिस्टल के बट से उसके सिर में तेज वार कर दिया। जब उसके सिर से खून निकलने लगा तो पीछे मौजूद अपराधियों ने दनादन 2 गोली सीसीटीवी के लगे डिस्प्ले पर फायर किया। ग्राहक सेवा केंद्र में मौजूद ग्राहकों को भी पिस्टल के बल पर डरा धमकाकर दहशत फैला रुपये लूट फरार हो गए।

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