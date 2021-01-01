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PM तक जाएगा मौत का मामला:PMCH में ऑपरेशन के इंतजार में मौत की होगी जांच, 14 बार दिया था डेट, 4 बार OT से बाहर निकाला था

पटनाएक घंटा पहले
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PMCH में मौत से पहले भर्ती मोतिहारी के देवेंद्र राय। - Dainik Bhaskar
PMCH में मौत से पहले भर्ती मोतिहारी के देवेंद्र राय।
  • PMCH में प्रशासनिक टीम भी करेगी ऑर्थो इमरजेंसी में हुई मौत की जांच
  • परिजनों में आक्रोश, कहा- प्रधानमंत्री से शिकायत कर लगाएंगे न्याय की गुहार

पटना मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के इंतजार में मौत का मामला PM तक जाएगा। मोतिहारी के बरवा खुर्द निवासी 42 साल के देवेंद्र राय के परिजन PMCH की व्यवस्था से नाराज हैं। वह दो लाख रुपए खर्च करने के बाद भी ऑपरेशन नहीं करा पाए। अब वह न्याय के लिए मामले को प्रधानमंत्री तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पटना मेडिकल कॉलेज में भी इस गंभीर मामले में प्रशासनिक जांच की तैयारी की जा रही है। प्रिंसिपल डॉ विद्यापति चौधरी ने अधीक्षक डॉ AK ठाकुर को जांच कराने के साथ सर्जरी में हो रही देरी में सुधार का निर्देश दिया है।

ऐसे इंतजार में चली गई जान

मोतिहारी के बरवा खुर्द निवासी 42 साल के देवेंद्र राय PMCH के ऑर्थो इमरजेंसी में 65 दिनों से भर्ती थे। ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रीढ़ की हड्‌डी में समस्या के कारण डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। देवेंद्र राय के बेटे राम प्रवेश ने बताया कि 28 नवंबर 2020 को उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने 14 बार ऑपरेशन का डेट दिया और 4 बार ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान दो लाख रुपया दवा में खर्च हुआ, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया। शनिवार की रात इलाज के दौरान PMCH में ही देवेंद्र राय की मौत हो गई।

दैनिक भास्कर ने उठाया था मामला, तब जागा PMCH

दैनिक भास्कर ने इस मामले को उठाया, जिसके बाद PMCH के प्रिंसिपल डॉ विद्यापित चौधरी ने अधीक्षक को जांच कराने का आदेश दिया है। प्रिंसिपल ने भी माना है कि ऑर्थो में ऐसी समस्या आ रही है। ऑपरेशन में काफी इंतजार करना पड़ रहा है। सोमवार की सुबह इस मामले में बैठक भी हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि ऑपरेशन में हो रही देरी की समस्या को दूर किया जाए। प्रिंसिपल का कहना है कि अधीक्षक ने भी चार्ज लिया है, लेकिन जल्द ही व्यवस्था सही हो जाएगी।

परिजनों में आक्रोश, कहा- न्याय की लड़ाई लड़ेंगे

65 दिन तक PMCH में ऑपरेशन के लिए भर्ती देवेंद्र राय की मौत के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि वह इस मामले को PM तक ले जाएंगे। मरीजों को ऐसे उलझा कर रखा जाता है और फिर ऑपरेशन भी नहीं किया जाता है। डॉक्टरों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इसकी शिकायत कर न्याय की मांग करेंगे।

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