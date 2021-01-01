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नियोजित शिक्षकों को कोर्ट से राहत:30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं करने वाले 12 हजार 192 शिक्षकों को नौकरी से हटाया जाना था, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पटनाएक घंटा पहले
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पटना हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों को हटाए जाने पर रोक लगा दी है, जिन्होंने 30 मार्च 2019 तक डीएलएड (डिप्लोमा इन एजुकेशन) नहीं किया था। जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने यशवंत कुमार सहित 11 याचिकाकर्ताओं के मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। ये वे शिक्षक हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास करने के बाद 50 प्रतिशत से कम मार्क्स लाए थे। अधिवक्ता माधव राज ने अदालत को बताया कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्टूबर 2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया था कि जो 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किए हैं और इंटर में 50% से कम मार्क्स लाए हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए। इस हिसाब से उनकी न केवल नौकरी जा रही थी, बल्कि उनके द्वारा लिए गए वेतन को भी वापस करना पड़ रहा था।

12 हजार 192 ऐसे शिक्षकों को राहत
सूबे के 12 हजार 192 ऐसे शिक्षक हैं, जो डीएलएड परीक्षा तो पास कर गये, लेकिन इंटर के अंक की योग्यता को पूरा नहीं कर पाए। डीएलएड परीक्षा में शामिल होने के लिए इंटरमीडिएट में सामान्य कोटि के लिए 50 फीसदी अंक होने चाहिए थे। वहीं अन्य सभी कोटि के लिए 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य था, लेकिन 12 हजार 192 शिक्षकों को इंटर में इतने अंक नहीं थे। ऐसे में उन्हें हटाया जाना था।

NIOS ने दिया था दुबारा इंटर करने का मौका
डीएलएड देने की योग्यता पूरा नहीं होने से ऐसे शिक्षकों को हटाने का विभागीय आदेश था। NIOS ने ऐसे तमाम शिक्षकों को NIOS से ही 12वीं दुबारा देने का मौका दिया था, जिन्हें 12वीं में कम अंक थे। इन शिक्षकों को डीएलएड करने के साथ NIOS से ही 12वीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकतर शिक्षक डीएलएड में तो शमिल हुए, लेकिन 12वीं नहीं किया। इससे ये शिक्षक डीएलएड तो पास कर गए, लेकिन 12वीं के अंक की योग्यता नहीं होने के कारण डीएलएड से बाहर हो गए।

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