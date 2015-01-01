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  • Tejashwi Yadav | JDU President Vashistha Narayan Singh Attacks On RJD Party President Tejashwi Yadav

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विपक्ष पर जदयू का पलटवार:प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह बोले- तेजस्वी को नैतिकता पर बोलने का अधिकार नहीं

पटना8 मिनट पहले
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जदयू प्रदेश कार्यलय में संवाददाताओं को संबोधित करते वशिष्ठ नारायण सिंह और अशोक चौधरी।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मेवालाल को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का भ्रष्टाचार को लेकर जो स्टैंड है, वह उसी पर कायम है। विपक्ष के पास कोई नैतिकता नहीं है, कभी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नही किया है। उनको कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है।

तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग
जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मेवालाल चौधरी को धन्यवाद भी दिया। जदयू नेता ने कहा कि शुचिता को आधार रखकर इस्तीफा दिया गया है। नीतीश कुमार ने ऐसे मुद्दे पर नैतिकता का परिचय दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस दौरान जीतन राम मांझी , आरएन सिंह और रामाधार सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सभी को दोषमुक्त होने पर ही सरकार में वापस लिया गया था। तेजस्वी यादव को इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कई जगहों पर अपनी नैतिकता का ख्याल नही रखा है, उनको तो अपनी मापदंड के तहत ही इस्तीफा देना चाहिए।

क्या बोले अशोक चौधरी
हम ट्रिपल सी पर आज भी अडिग हैं।
16 नवंबर को मंत्री पद का शपथ लिया गया।
17 को अभियोजन एसपी से इसमें जांच की बात कही गई।
18 को एसपी ने रिपोर्ट दिया है, 19 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
नीतीश कुमार ने शुचिता का परिचय दिया है।
तेजस्वी यादव ने जो चार्ज लगाया है, वो सभी चार्ज उनपर भी है।
उनको इस्तीफा देना चाहिए।
मेवालाल चौधरी ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे दिया था,
इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजभवन में इसकी सूचना दे दी थी।
तब राजभवन से उसका नोटिफिकेशन आया था, प्रक्रिया है।
सत्र के बाद मंत्रिमंडल का होगा विस्तार।
केंद्र के मंत्री मंडल विस्तार पर कुछ नहीं कहा।

संजय सिंह ने क्या कहा
चलनी दूसे सुप को जिसमें खुद बहत्तर गो छेद है।
तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त हो।
इसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर शपथ लें।
जब तक वो आरोप मुक्त नहीं होंगे, तब तक विपक्ष के नेता ना बनें।

नीरज कुमार का बयान
तेजस्वी यादव राजनैतिक मातम माना रहे हैं।
जब हम इंजेक्शन देते हैं तो आप आह करते हैं जनता वाह करती है।

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