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दुर्घटना:नवादा के अकौना डीह में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला, 3 की दर्दनाक मौत

नवादा41 मिनट पहले
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सड़क हादसे में छात्रों की मौत के बाद परिजनों में मातम। (सांकेतिक इमेज)

नवादा के अकौना डीह गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। दुर्घटना एनएच-31 पर हुई है। तेज रफ्तार से आ रही बस ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक पर तीन लोग सवार थे। तीनों की मौत मौके पर ही हो गई।

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