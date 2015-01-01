पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:यूपी के युवक का कटिहार में मिला शव, दो दिन पहले हुआ था गायब, गला दबाकर हत्या

कटिहार11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
मृतक पिछले दो वर्षों से अपनी पत्नी के साथ कटिहार में ही रहता था।
  • मृतक के पिता ने कहा किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी
  • पुलिस के अनुसार दो दिन पहले ही हत्या कर शव को फेंका

कटिहार में अपराधियों ने एक पिकअप वैन चालक की हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 4 के पास की है, जहां शुक्रवार को झाड़ी में युवक का शव फेंका हुआ था। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

युवक की पहचान यूपी के बलिया जिला निवासी कपिलदेव सिंह के पुत्र संतोष कुमार सिंह (30) के रूप में हुई है। कपिलदेव सिंह पिछले कई वर्षों से कटिहार में किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने बताया कि संतोष पिकअप वैन का चालक था। पिछले दो वर्षों से वह अपनी पत्नी के साथ तीनगछिया में किराए के मकान में रहता था। संतोष बुधवार शाम से ही गायब था। शुक्रवार को उसके शव मिलने की जानकारी मिली। किसी ने उसकी हत्या की है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी।

नगर थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि शव को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी हत्या दो दिन पहले हुई है, अपराधी ने वारदात को कहीं और अंजाम दिया था। बचने के लिए शव को यहां लाकर फेंका दिया। शव पर जख्म के निशान थे। ऐसा लगता है कि गला दबाकर युवक की हत्या की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि लोगों से पूछताछ की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प; महामारी में उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर कम हो गई - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें