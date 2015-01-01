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  • Where Nitish Said This Is My Last Election, There Was 8.5% Vote Down; Voting On Five Seats Decreased From 2015

इमोशनल कार्ड का असर:जहां नीतीश ने कहा- यह मेरा अंतिम चुनाव, वहां 8.5% वोट घटा; पांचों सीटों पर 2015 से कम हुई वोटिंग

बिहार5 मिनट पहले
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  • प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने की थीं पांच सभाएं
  • कटिहार व पूर्णिया की सभी सीटों पर 2015 से कम हुआ मतदान, कसबा में सबसे ज्यादा

क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इमोशनल कार्ड नहीं चला? प्रचार के आखिरी दिन पूर्णिया के जिस धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में नीतीश ने अपनी आखिरी चुनावी सभा में कहा था...आज चुनाव का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताईये कि वोट दीजिएगा न इनको (प्रत्याशी लेसी सिंह)।

हम इनको(प्रत्याशी को) जीत की माला समर्पित कर दें। नीतीश की बातें बतौर ‘इमोशनल कार्ड’ के रूप में प्रचारित हुईं। समझा गया कि धमदाहा में झूमकर वोट पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। 2015 के मुकाबले धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में 8.48 प्रतिशत कम वोटिंग हुई है। सिर्फ 56.80 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि 2015 में यहां 65.28 प्रतिशत मतदान हुआ था।
सबसे बड़ा 9% का गैप बरारी में हुआ

धमदाहा ही नहीं, नीतीश ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 5 नवंबर को जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों-कटिहार, मनिहारी, बरारी, रूपौली और धमदाहा में चुनावी सभा को संबोधित किया था उन सभी में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है। सबसे बड़ा गैप बरारी में हुआ यहां 2015 में 69.62 प्रतिशत वोटिंग हुई थी लेकिन इस बार 60.36 प्रतिशत ही वोटिंग हुई है।

इसके अलावा कटिहार में इस बार 61.52 प्रतिशत वोटिंग हुई है, जबकि 2015 में 63.30 प्रतिशत हुई थी। मनिहारी में इस बार 62.81 प्रतिशत वोटिंग हुई है जबकि 2015 में 64.41 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। रूपौली में इस बार 56.50 प्रतिशत वोटिंग हुई है जबकि 2015 में 61.78 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। इतना ही नहीं, कटिहार व पूर्णिया के प्रचार वाले क्षेत्रों से सटे विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान कम हुआ।

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