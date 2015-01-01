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बक्सर रेलवे स्टेशन पर गूंजी किलकारी:चलती ट्रेन में हुई प्रसव पीड़ा तो गर्भवती को स्टेशन पर उतारा, रेलवे के डॉक्टरों ने कराया सुरक्षित प्रसव

बक्सरएक घंटा पहले
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बक्सर स्टेशन पर ट्रेन रोक कर गर्भवती महिला का कराया गया सुरक्षित प्रसव।
  • ट्रेन जैसे ही मुगलसराय से खुली, गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई
  • सुरक्षित प्रसव कराने के बाद दूसरे ट्रेन से किया गया जच्चा-बच्चा को रवाना

शुक्रवार को नई दिल्ली से राजगीर जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला रेल यात्री को प्रसव पीड़ा होने पर उसे बक्सर रेलवे स्टेशन पर उतारकर सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। जच्चा-बच्चा के स्वस्थ होने की पुष्टि के बाद उन्हें दूसरी ट्रेन से आगे के लिए भेजा गया।

डॉक्टर और नर्स ने दिखाई तत्परता

बिहारशरीफ के नूरसराय निवासी सोनू कुमार दिल्ली में काम करते हैं। गुरुवार की दोपहर वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ श्रमजीवी एक्सप्रेस की एस-7 बोगी में सवार होकर घर आ रहे थे। शुक्रवार की सुबह ट्रेन जैसे ही मुगलसराय से खुली, उनकी पत्नी अनीता देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इस बात की सूचना दानापुर कंट्रोल के द्वारा बक्सर रेलवे स्टेशन प्रबंधक को दी गई। तुरंत रेलवे स्टेशन पर ही चिकित्सक और नर्स पहुंच गए।

जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ

सुबह करीब 8 बजे बक्सर रेलवे स्टेशन पर महिला को उतार कर प्रतीक्षालय में ले जाया गया और सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तकरीबन एक घंटे तक बक्सर स्टेशन पर ही आराम करने के बाद उन्हें कुर्ला-पटना एक्सप्रेस से आगे के लिए रवाना किया गया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी महेंद्र चौधरी ने बताया कि आरपीएफ के द्वारा इस तरह की सूचना मिलने पर रेल यात्री को बक्सर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया फिर आगे के लिए दूसरी ट्रेन से रवाना कराया गया।

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