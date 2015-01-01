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  • Woman Murder In Naubatpur Patna Bihar Middle aged Woman Strangled To Death In Navadiha Village Of Naubatpur

अपराध की घटना:नौबतपुर के नवडीहा गांव में अधेड़ महिला की गला दबा कर हत्या

पटना6 मिनट पहले
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नौबतपुर में महिला की हत्या।
  • हत्या की घटना से गांव में अफरातफरी का माहौल
  • पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है

नौबतपुर थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव में एक अधेड़ महिला की हत्या कर दी गई है। महिला की गला दबाकर हत्या कर देने की बात बताई जा रही है। हत्या की घटना से गांव में अफरातफरी का माहौल है।

हत्या की घटना की सूचना पा कर मौके पर पुलिस भी पहु्ंच गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।

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