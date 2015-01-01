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सफलता:ट्रक पर लदा 3.29 क्विंटल गांजा बरामद, तस्कर फरार

आमस3 घंटे पहले
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  • पुलिस कार्रवाई की लग चुकी थी भनक, ट्रक छोड़ भागे तस्कर

आमस थाना क्षेत्र के सांव कला टोल प्लाजा के समीप शनिवार को हुई पुलिस की कार्रवाई में एक ट्रक से मादक पदार्थ की बड़ी खेप की बरामदगी की गई है। पुलिस ने मौके से 329 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इसका अनुमानित मूल्य करीब छह लाख का बताया जा रहा है। हालांकि इतनी बड़ी बरामदगी के बीच पुलिस किसी भी तस्कर की गिरफ्तारी में सफल नहीं हो सकी। पुलिस अब प्रयास कर रही, कि जिस वाहन से गांजा बरामद किया गया है, उस वाहन के सहारे ही तस्कर का पता लगाया जाए। इसे लेकर कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। हालांकि अभी तक तस्करों के संदर्भ में ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है। वहीं पुलिस ने इस मामले में किसी बड़े गिरोह के होने की आशंका जताई है।

सांव कला टोल प्लाजा के पास से खेप जब्त,पुलिस पर निगाह बनाए रखे थे तस्कर

हाथ मलते रह गई पुलिस, शातिर तस्कर पहले ही भाग निकले

आमस थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, कि गांजा के बड़े खेप की तस्करी की तैयारी है। झारखंड से उतर प्रदेश के लिए जा रहे एक ट्रक से ऐसा किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद आमस थाना की पुलिस तुरंत टोल प्लाजा के समीप छापेमारी करने को पहुंची। पुलिस ने चिन्हित ट्रक यूपी 65 एचपी 5231 में छापा मारा। यह ट्रक लावारिस हालत में खड़ा था। पुलिस की छापेमारी के क्रम में ट्रक से गांजा की खेप निकलनी शुरू हो गई।

बड़े गिरोह के हाथ होने की जताई गई आशंका
इसके पीछे किसी बड़े मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का हाथ होने की आशंका पुलिस को है। टोल प्लाजा के समीप कार्रवाई में मिली इस सफलता के बीच तस्करों की गिरफ्तारी नहीं होने की कसक पुलिस के बीच देखी गई। पुलिस का मानना है कि तस्कर काफी शातिर थे और पुलिस पर वे नजर बनाए हुए थे। इसी कारण पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे गांजा लदे ट्रक को छोड़कर भाग निकले।

सभी पकड़े जाते, पर उन्हें पुलिस के आने की खबर लग गई : थानाध्यक्ष

इस संबंध में आमस थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि थोड़ी चूक हो गई, अन्यथा सभी तस्कर मौके से पकड़े जाते। तस्करों द्वारा पहले ही निगरानी की जाती है। पुलिस को देखकर तस्कर को सूचना मिल गई और उन्होंने आनन-फानन में ट्रक को उक्त स्थान पर खड़ा कर दिया। इसके बाद उसमें सवार रहे तस्कर के अलावे चालक और खलासी भी भाग निकलने में सफल रहे। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त हुए ट्रक से तस्करों की पहचान की जाएगी।

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