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आश्वासन:परिजनों को विधायक ने दिया मदद का भरोसा

अगिआंव6 घंटे पहले
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प्रखंड के नारायणपुर गांव में चार वर्षीय बालक की मृत्यु होने पर अगिआंव विधायक मनोज मंजिल ने शोकाकुल परिवार से मिलकर सांत्वना दिया। परिजनों को बिहार सरकार की आपदा राहत कोष से उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया।

भाकपा माले के नारायणपुर पंचायत सचिव चंदेश्वर, हरेकृष्णा यादव, आइसा के राज्य सचिव सबीर, सुधीर कुमार, राजद के सीताराम यादव, संजय सहित अन्य लोग थे। गौरतलब हो कि दो दिन पहले नारायणपुर काली मंदिर के समीप खेल-खेल में तालाब में डूबने से नारायणपुर निवासी लालु यादव के चार वर्षीय पुत्र कुश कुमार की मौत हो गयी थी।

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