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परीक्षा शुरू:10वीं और इंटर का जांच परीक्षा शुरू

अकबरपुर4 घंटे पहले
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के निर्देश पर बुधवार से इंटर विद्यालय अकबरपुर में दशमी एवं इंटर की जांच परीक्षा शुरु हो गया। प्रधान लिपिक अनिल कुमार ने बताया कि जो भी छात्र एवं छात्राएं उक्त परीक्षा में सम्मलित नहीं होंगे । उन्हें सेंटप नहीं कराया जायेगा। इसलिए सभी छात्र छात्राएं जांच परीक्षा में पहुंचे। बिना जांच परीक्षा के किसी कीमत पर विद्यार्थियों को अगली परीक्षा के लिए नामित नहीं किया जाएगा।

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