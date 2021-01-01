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खेल:कैथी ने डिहरी को सात रन से हराया

अकोढ़ीगोलाएक घंटा पहले
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मध्य विद्यालय कौपा के खेल मैदान पर रविवार को केसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच डिहरी बनाम कैथी के बीच खेला गया। डिहरी की टीम ने टॉस जीत कर कैथी की टीम को बल्लेबाजी करने को दे दिया। कैथी की टीम ने 12 ओवर में 131 रन आठ विकेट पर बनाया।

वही डिहरी की टीम 12 ओवर में 125 रन आठ विकेट पर ही बना पाई। कैथी ने सात रन से डिहरी को हरा कर ट्राफी पर कब्जा जमा लिया। कमिटी के तरफ से विजेता व उपविजेता को शील्ड प्रदान कर समानित किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रखण्ड प्रमुख सन्तोष कुमार, समाजसेवी राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, मुखिया बिपिन बिहारी गुप्ता, सरपंच उदय प्रताप सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, पुर्व मुखिया वीरेंद्र तिवारी, पैक्स अध्यक्ष अजय कुमार, वार्ड संघ उपाध्यक्ष राजू कुमार, बनारसी कुशवाहा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर वार्ड सदस्य पवन कुमार, गुड्डू सिंह, उत्तम सिंह, रंगु सिंह, आदि मौजूद थे।

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