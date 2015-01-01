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घायल:मारपीट कर किशोरी को पड़ोसियों ने किया घायल

अकोढ़ीगोला3 घंटे पहले
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दरिहट थाना क्षेत्र के टड़वा गांव में एक किशाेरी काे मारपीट कर घायल कर दिया गया। मारपीट करने को लेकर किशाेरी के मां प्रमिला देवी ने थाना में एक महिला समेत नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरिहट थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि आपसी बटवारा को लेकर सुनील चौधरी के लड़की के साथ उसके घर में घुसकर आरोपितों ने मारपीट की।

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