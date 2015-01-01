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चोरी:रिटायर्ड शिक्षक से 45 हजार रुपए उड़ाए

अमनौर5 घंटे पहले
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बैंक खाताधारी से बाइक सवार उचक्कों ने 45 हजार रुपया उड़ा लिया। पीड़ित व्यक्ति मकेर के कैतुका नंदन निवासी सेवानिवृत शिक्षक राम सकल राय है। शिक्षक ने दो अज्ञात उचक्कों के विरुद्ध अमनौर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। बैंक से 45 हजार रुपया निकासी कर साइकिल से घर लौट रहे थे। पैसा झोला में रख कर साइकिल में लपेटे हुए थे। दो युवकों ने गड्ढे में फंसने पर उसे धक्का देने के लिये बोला।

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