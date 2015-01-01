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मारपीट:फिरोजपुर में हुई मारपीट में 13 पर केस, 6 धराए

आंदरएक घंटा पहले
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आंदर थाना क्षेत्र फिरोजपुर गांव में शुक्रवार को सड़क एवं नाला निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुई हिसक झड़प में दोनों तरफ से 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक पक्ष से रज्जाक ने आवेदन देकर कहा है कि शुक्रवार की सुबह मुखिया सड़क एवं नाला निर्माण का काम करा रहे थे। उनसे कहा गया था कि आचार संहिता में काम न कराएं। इसी पर विधायक हरिशंकर यादव के पुत्र गौतम यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, टुनटुन यादव, उनका भतीजा परमात्मा यादव, पोता राहुल यादव मारपीट करने लगे। दूसरे पक्ष से मुखिया सुरेंद्र यादव ने कहा है कि वार्ड नंबर 12 में सात निश्चय योजना के तहत सड़क एवं नाले का निर्माण कार्य करा रहा थे। इसी दौरान मो. ईसा, रज्जाक समेत आठ की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने मजदूरों को गाली देते हुए काम बंद कराना शुरू कर दिया। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व रंगदारी देने की बात कही। विरोध करने पर उक्त लोगों ने मारपीट करना प्रारंभ कर दिया।इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर मो. ईशा, मो. रज्जाक, मो. अनु सिद्दीकी, मो. सब्बन, मो. विक्की, मो. जीशान को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया।

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