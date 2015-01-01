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हादसा:यूपी जा रहे आंदर के युवक की हादसे में मौत

आंदरएक घंटा पहले
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आंदर थाना क्षेत्र के फ़तेपुर के एक युवक का देवरिया (यूपी) जिले के लार थाना के राम जानकी मार्ग खेमादेई मोड़ के पास शुक्रवार की देर संध्या ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक आंदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी वकील सिंह का पुत्र संतोष कुमार सिंह है। घटना की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि शुक्रवार को 4 बजे संध्या संतोष कुमार सिंह अपनी बाइक से देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के एक गांव में जा रहा था।तभी एक ट्रक की चपेट में आने उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई।वही गश्त में निकली लार थाने की पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया,लेकिन जब कोई पहचान पत्र नहीं मिला तो बाइक नंबर के माध्यम से पुलिस ने जानकारी जुटा कर आंदर थाने को सूचित किया।

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