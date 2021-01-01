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टीकाकरण:16 केन्द्रों पर 1176 लोगों को मिली काेरोनारोधी वैक्सीन

आराएक घंटा पहले
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  • दूसरे चक्र के लिए नाम पोर्टल पर किया अपलोड

भोजपुर जिले के आरा में तीन सहित 16 सेंटर पर निजी व सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका सहित कुल 1176 हेल्थ वर्कर को कोरोनारोधी वैक्सीन दिया गया। सदर पीएचसी सहित सभी 16 कोविड सेंटरों पर सुबह 10 बजे से ही टीका लेने वाले हेल्थ वर्कर काफी संख्या में जुटे थे। सदर अस्पताल व सुनीलम् हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर डॉक्टर, आंगनबाड़ी सेविका सहित अन्य हेल्थ वर्कर कतार में खड़े होकर अपना रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करा रहे थे।

इस दौरान कई लोगों ने टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डा केएन सिन्हा ने बताया कि कोविशिल्ड का टीका सुरक्षित है। कोरोना से बचाव के लिए कोविड का वैक्सीन सबको लेना चाहिए। डा सागर आनंद ने बताया कि किसी भी तरह के अफवाह में पड़ने की जरुरत नहीं है। टीका लेने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। टीका लेकर बहुत खुश हूं।

लोगों को टीका लेने के लिए आगे आने की जरुरत है। समाजसेवी दीपक कुमार अकेला ने बताया कि पहले तो टीका लेने में घबराहट हो रही थी, पर सारा डर समाप्त हो गया। सभी सेंटर पर तैनात डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण संबंधी जानकारियां हेल्थ वर्करों को देने में जुटे हुए थे। दूसरे चक्र के लिए फ्रंट लाईन वर्करों का नाम व पता पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

मौके पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डा संजय कुमार सिन्हा, युनिसेफ के एसएमसी कुमुद रंजन मिश्रा, अस्पताल प्रबंधक कौशल कुमार दूबे मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर, दूसरे चक्र के लिए फ्रंट लाईन वर्कर का नाम व पता पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग अपलोड कराने में जुटा हुआ है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अपनी टीम के साथ कोविन पोर्टल पर फ्रंट लाईन वर्कर्स के नाम व पता को अपलोड कराने में जुटे रहे।

बुधवार को कुल 1176 हेल्थ वर्करों को टीका दिया गया। दूसरे चक्र के लिए कोविन पोर्टल पर फ्रंट लाइन वर्कर का नाम व पता कराया जा अपलोड करने का काम शुरू है। -डाॅ संजय कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी

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