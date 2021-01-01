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बढ़ी सख्ती:इंटर परीक्षा में 18 परीक्षार्थी नकल के आरोप में निष्कासित किए गए

आरा5 घंटे पहले
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  • नकलचियों पर नकेल कसने के लिए डीएम, एसपी, एसडीओ और एसडीपीओ रहे मुस्तैद

इंटर की परीक्षा में नकलचियों पर नकेल कसने के लिए डीएम, एसपी, एसडीओ एवं एसडीपीओ सहित कई पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तीसरे दिन परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण करते रहे। परीक्षा के तीसरे दिन 18 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में विभिन्न केंद्रों से निष्कासित किया गया। प्रथम पाली में 14 एवं दूसरी पाली में चार परीक्षार्थी नकल करते हुए धराएं।

जैन कॉलेज परीक्षा केंद्र से 11 और अलहफीज, पयहारी जी महाराज कॉलेज व राजकीय कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय से एक-एक परीक्षार्थियों को नकल करने पर दबोचा गया। वहीं दूसरी पाली में जैन कॉलेज परीक्षा केंद्र से दो और अलहफीज कॉलेज व संभावनाएं आवासीय उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र से एक-एक परीक्षार्थी निष्कासित हुए।

प्रथम पाली में रसायन शास्त्र एवं दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों की गहन तलाशी ली गई, इसके बाद उन्हें भीतर इंट्री दिया गया। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी-सह-गश्ति दल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। परीक्षा के दौरान पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट काफी मुस्तैद दिखे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम पाली में 248 एवं दूसरी पाली में 392 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे।
केंद्रों के पास खुली मिली फोटोस्टेट की दुकान, एसडीओ करेंगे कार्रवाई

शहर में चल रहे इंटर की परीक्षा के दौरान महाराजा कॉलेज के मुख्य गेट के समीप फोटो स्टेट सह स्टेशनरी की एक दुकान खुली पाई गई है। इसका खुलासा परीक्षा संचालन के लिए बनाए गए मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के क्रम में हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट मोती कुमार दिनकर ने सदर एसडीओ वैभव श्रीवास्तव से कानूनी कार्रवाई करने की रिपोर्ट की है। मालूम हो शहर में इन दिनों इंटर की परीक्षा चल रही है।

परीक्षा शांतिपूर्ण चले इसे ले प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास में पहले से चल रही सभी प्रकार के फोटो स्टेट की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के अगल-बगल धारा 144 लगाई गई है। प्रशासन के द्वारा इस आदेश का उल्लंघन महाराजा कॉलेज गेट के सामने स्थित वैभव फोटो स्टेट एंड स्टेशनरी दुकान के संचालक द्वारा किया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद दंडाधिकारी के द्वारा जांच में दुकान को खुला पाया गया।

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