पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाजार:धन के लिए तरस रहे बाजार पर हुई 30 करोड़ की बारिश, सभी सेक्टर्स पर छिट-पुट हुई धनवर्षा

आरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पिछले वर्ष हुआ था 45 करोड़ रुपये का कारोबार, इस साल खूब बिके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स

करोना आर्थिक मंदी के बावजूद इस बार का धनतेरस लंबे अरसे के बाद व्यवसाय वर्ग के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। धनतेरस में सोना चांदी से लेकर वाहनों व इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अच्छी खासी बिक्री हुई। इससे व्यवसाई वर्ग गदगद दिखे, व्यवसायियों ने माना है कि करोना के आर्थिक मंदी का असर बाजार पड़ा है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कारोबार कम हुआ है। लेकिन इस बार धनतेरस में संतोषजनक व्यवसाय हुआ है। इस बार सभी तरह के कारोबार को लेकर आरा शहर के 25 से 30 करोड़ का व्यापार हुआ है। दूसरी तरफ शहर के बर्तन दुकानों में भी लोगों की काफी भीड़ रही। गोपाली चौक स्थित जैन आर्नामेंट के प्रोपराइटर निखिल कुमार जैन बताया कि पिछले बार साल की तरह इस बार हुआ है।

धनतेरस को लेकर भी लोग कंफ्यूज है कि गुरुवार को है या शुक्रवार को। इसके वजह से भी दुकान में कम लोग आए हैं। इस बार ग्राहक भी लाइटवेट वाले सोना-चांदी की खरीदारी का कर रहे हैं। पीआर होंडा एजेंसी के प्रोपराइटर अजीत सिंह ने बताया कि शहर में लगभग 25 से 30 करोड़ का व्यापार हुआ है। जिसमें गुरुवार को लगभग 300 बाइक व से अधिक फोर व्हीलर व सोना चांदी का व्यापार हुआ है।

धनतेरस 2 दिन होने के कारण बाजार में कुछ भीड़ कम थी। अगर यह एक दिन का धनतेरस रहता तो बाजार पर कुछ ज्यादा दबाव बनता। 2 दिनों में लगभग बाजार में 500 से अधिक बाइक बेची जाएगी। पहले दिन 300 बाइक बिकी है। पहले दिन बाइक का कारोबार-10 करोड़, फोर व्हीलर 7 करोड़ व सोना चांदी व अन्य सामग्री 12 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।
धनतेरस पर बिक्री तो हुई, पर पिछले वर्ष से कम

  • गोपाली चौक स्थित अलंकार ज्वेलरी हाउस के प्रोपराइटर अनिल गुप्ता ने बताया कि 6 महीने से बाजार बंद था। हम लोगों का व्यवसाय लगभग लगभग ठप हो गया था। लेकिन धनतेरस के अवसर पर बिक्री हुई है। लेकिन कम हुई है धीरे-धीरे मार्केट पकड़ेगा तो बिक्री होगी।
  • जेल रोड स्थित लल्लू साह ज्वेलर्स के प्रोपराइटर दीपक कुमार अकेला ने बताया कि कोरोना के समय बाजार बंद था। इसके वजह से आर्थिक मंदी चल रही थी। धनतेरस के आने से बाजार थोड़ा गर्म हुआ है। रही बात बिक्री की तो पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है। लेकिन ठीक-ठाक है।
  • राज ऑटोमोबाइल्स के प्रोपराइटर प्रेम कुमार पंकज उर्फ ललन जी ने बताया कि इस बार का मार्केट पूरा डाउन है। कोरोना के वजह से महिंद्रा ट्रैक्टर का उत्पादन भी बंद है। दूसरी ओर भोजपुर जिले में बालू खनन का कार्य भी बंद है। इसके वजह से ट्रैक्टर की खरीदारी नहीं हो पा रही है पिछले वर्ष धनतेरस पर 51 ट्रैक्टर बेचे थे। इस वर्ष 21 ट्रैक्टर ही बेच पाए है।

बर्तन दुकानों पर रही अधिक भीड़
आर्थिक मंदी के वजह से लोग सोने चांदी की दुकान पर कम और बर्तन के दुकान पर लोगों की भीड़ ज्यादा देखी गई। लोग धनतेरस पर छोटे से छोटे बर्तन की खरीदारी कर रहे थे। जिसमें चम्मच, जग, थाली, पानी, ड्रामर, लोटा, कमंडल, गिलास की खरीदारी की है। इसके अलावा लोगों को बर्तन स्टैंड काफी लुभाया।

धनतेरस के मौके पर खूब बिकी झाड़ू
धनतेरस के अवसर पर अन्य वस्तुओं की खरीदारी के बाद लोगों ने झाड़ू की खरीदारी जमकर किए। लोगों का मानना है कि धनतेरस के अवसर पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने से घर से दुख और दरिद्र दोनों चला जाता है और लक्ष्मी माता का आगमन होता है। इसके वजह से लोग झाड़ू की खरीदारी किये।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें