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छठ महापर्व:जिले में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे 300 अधिकारी और 1000 कांस्टेबल

आंदर2 दिन पहले
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  • खरना आज, बाजारों में खरीदारी के लिए जुटे लोग

छठ पर्व के लिए जिले में लगभग 300 ऑफिसर और 1000 कांस्टेबल को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टि से जवानों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था भी वन वे रहेगी। शहर में लगभग 50 ऑफिसर और 300 कांस्टेबल को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है उसपर पैनी निगाह रखने के लिए क्रॉस मोबाइल को भी तैनात किया गया है।

छठ पर्व के दाेनाें दिन यह व्यवस्था रहेगी। उसके बाद यथावत रूप से जो जहां है वहां ड्यूटी करेगा। वहीं दूसरी ओर, लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। पर्व के पहले दिन व्रतियों ने गंगा जी में स्नान कर चावल, चना का दाल व कद्दू की सब्जी का सेवन की। इस अवसर पर ठेकुआ, खजूरी और कसार बनाने को लेकर अछूता गेहूं, चावल धोकर मील पर पिसाई के लिए दिया गया है। छठ पूजा को लेकर मील प्रबंधक अपने मशीन की साफ सफाई कर चुके है। आज खरना में व्रत करने वाली महिलाएं निर्जला व्रत रखेगी। इसके बाद शाम में दो तरह के खीर बनाकर भगवान भास्कर को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करेगी। दूसरी ओर छठ महापर्व के आगमन से बाजार में छठ गीत बजने लगा है। सभी चौक चौराहे पर स्थित दुकानों में छठ गीत बजने लगा है।

इससे वातावरण भक्तिमय हो गया है। छठ पूजा को लेकर दाउरा, सुपली, मिट्टी से बना हाथी का बिक्री होने लगा है। इसके अलावे ईख, नारियल का डिमांड बढ़ने लगा है। परदेसी छठ पूजा करने को लेकर अपने घर लौट रहे हैं।

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