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कोरोना से जंग:भोजपुर जिले के 14 सेंटरों पर 763 हेल्थ वर्करों को दी गई कोरोनारोधी वैक्सीन

आरा6 घंटे पहले
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  • आरा सदर अस्पताल व सहार में तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो सका टीकाकरण का कार्य
  • कोविड सेंटरों पर सुबह 10 बजे से ही टीका लेने वाले हेल्थ वर्कर जुटने लगे थे

भोजपुर जिले के आरा के सुनीलम् हॉस्पिटल, उदवंतनगर, बड़हरा, जगदीशपुर सहित 14 कोविड टीकाकरण सेंटरों पर रविवार को भी टीका देने का कार्य जारी रहा। सदर पीएचसी सहित सभी 14 कोविड सेंटरों पर सुबह 10 बजे से ही टीका लेने वाले हेल्थ वर्कर जुटने लगे थे।

बता दे कि रविवार को टीकाकरण की गति काफी धीमी रही। तकनीकी खराबी के कारण आरा सदर अस्पताल व सहार में एक भी टीकाकरण नहीं कराया जा सका। टीकाकरण सेंटरों पर जो भी टीका लेने आते उन्हें पहले गार्ड प्रतीक्षालय में बैठाने का काम कर रहे थे। उसके बाद उनका बारी आने पर टीका दिया जा रहा था।

सदर अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डा सतीश कुमार सिन्हा ने टीका लेने के बाद बताया कि टीका लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कोरोना से जंग लड़ने के लिए कोविशिल्ड का टीका जो दिया जा रहा है वह काफी है। डा वर्षा मिश्रा ने बताया कि हर किसी को आगे बढ़कर इस टीके को लेना चाहिए। इस टीके से डरने की जरुरत नहीं है और समाज की सुरक्षा के लिए बहुत जरुरी है।

डा बीके प्रसाद ने बताया कि अफवाहों के चक्कर में बिना आए कोविड के टीके को ले लेने में ही सबकी भलाई है। टीका लेने के बाद मास्क व दो गज की दूरी का पालन जरूर करे। इधर इनरव्हील क्लब ऑफ आरा आरण्य की जिलाध्यक्ष डा रितु सिन्हा सहित आंगनबाड़ी सेविका टीका लेने के लिए कतार में अपने बारी का इंतजार कर रही थी। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डा संजय कुमार सिन्हा सभी सेंटरों का माॅनिटरिंग करने में एक सेंटर से दूसरे सेंटर का चक्कर लगा रहे थे।

जानिए किस सेंटर पर कितने लोगों को कोरोना वायरसरोधी टीका लगा
आरा सदर में 30 ,सदर अस्पताल में 00 सुनीलम् हॉस्पिटल में 100 , अगिआंव में 10 , बड़हरा में 30 , बिहिया में 68 , चरपोखरी में 30 , गड़हनी में 40 , जगदीशपुर में 30, कोईलवर में 100 , पीरो में 30 , सहार में 00 , संदेश में 10 , शाहपुर में 110 , तरारी में 90 व उदवंतनगर में 85 सहित कुल हेल्थ वर्करों को टीका दिया गया।

केन्द्रों पर बड़ी संख्या में टीका लेने पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी
भाजपुर के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डाॅ. संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण आरा सदर अस्पताल व सहार में टीकाकरण नहीं कराया जा सका। बाकी सभी 14 सेंटरों पर टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक हुआ।

चरपोखरी में 140 हेल्थ केयर वर्कर को दिया गया कोविड-19 का टीका
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार प्रथम चरण में शनिवार एवं रविवार को शिविर में 140 हेल्थ केयर वर्कर को कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के लिए तैयार की गई सूची में लोगों को जागरूक करने का काम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है, ताकि वैक्सीनेशन लेने वाले चिन्हित व्यक्ति निर्धारित समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन करा सकें। प्रथम चरण में टीका लेने वाले लोगों को जानकारी दे दी गई है।

पल्स पोलियो टीकाकरण शुरू
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरपोखरी में चिकित्सा प्रभारी द्वारा पोलियो की खुराक पिलाकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत रविवार को की गई। इसके लिए गठित सभी 45 टीम गांव स्तर पर बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आशा, एएनएम एवं आंगनबाड़ी सेविका ,दीदी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया
परिवार नियोजन पखवाड़े के अंतर्गत चरपोखरी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन कर 25 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। बीएचएम नवनीत शेखर ने बताया कि प्रत्येक गुरुवार को यहां महिलाओं का बंध्याकरण होता है।

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