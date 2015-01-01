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रेलवे:छठ को लेकर आरा को दो और बिहिया के यात्रियों को मिली एक उत्सव स्पेशल ट्रेन

आरा4 घंटे पहले
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  • नई दिल्ली-इस्लामपुर और आनंद विहार-जयनगर एक्सप्रेस अब आरा में भी रुकेगी

पटना - दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग पर रेलवे बोर्ड के द्वारा पूजा स्पेशल ट्रेन देकर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को रेलवे बोर्ड के द्वारा दो उत्सव स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अब गाड़ी नंबर 04452/ 04401 नई दिल्ली इस्लामपुर उत्सव स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन 13 नवंबर से 16 नवंबर तक नई दिल्ली से आएगी।

इस्लामपुर से 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक चलेगी। इस ट्रेन के चलने से आरा के साथ-साथ बिहिया रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। यह ट्रेन बिहिया में भी रुकेगी। नई दिल्ली की तरफ से इस्लामपुर जाने के लिए ट्रेन बिहिया सुबह 9:56 बजे आएगी और 9:58 बजे खुल जाएगी। इसके बाद आरा सुबह 10:17 में बजे आएगी और 10:19 बजे खुल जाएगी।

इसी तरह इस्लामपुर से आने के क्रम में यह आरा शाम 18:21 बजे रुकेगी और 18:23 बजे खुल जाएगी। यहां से खुलने के बाद बिहिया रेलवे स्टेशन पर 18:37 बजे पहुंचेगी और 18: 39 बजे खुल जाएगी। इन दो स्पेशल ट्रेनों के मिलने से आरा और बिहिया से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा।
दिसंबर तक ट्रेनों में नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन टिकट
आरा से नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई स्थानों पर जाने के लिए इन दिनों यात्रियों को दिसंबर तक विभिन्न ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। इस कारण यात्रियों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरा से गुजरने वाली पाटलिपुत्र - मुंबई एक्सप्रेस, पटना - कुर्ला एक्सप्रेस, संघमित्रा एक्सप्रेस, दानापुर - सिकंदराबाद एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस और महानंदा एक्सप्रेस में दिसंबर तक रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल रहे हैं।

एक दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेन इन दिनों गुजर रही आरा से
आरा रेलवे स्टेशन से इन दिनों रेलवे बोर्ड के द्वारा एक दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इनमें दानापुर - आनंद विहार पूजा स्पेशल ट्रेन, भागलपुर-आनंद विहार उत्सव एक्सप्रेस, पटना - आनंद विहार पूजा स्पेशल ट्रेन और जनसाधारण पूजा स्पेशल ट्रेन समेत एक दर्जन से ज्यादा ट्रेन रोजाना गुजर रही है। इन ट्रेनों के बाहर से आने पर यात्रियों की भारी भीड़ आरा रेलवे स्टेशन पर अपने अपने घरों को जाने के लिए उतर रही है।

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