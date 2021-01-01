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बेहतरीन मौका:शराब कांड में जब्त वाहनों की 10 फरवरी को नीलामी

आरा6 घंटे पहले
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  • ट्रक, बाइक व साइकिल से लेकर टाटा सफारी कार तक खरीदने का लोगों को मिलेगा मौका

शराब कांड में जब्त पचासी वाहनों की नीलामी 10 फरवरी को मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा किया जाएगा। नीलामी के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त किए गए वाहनों को कम दामों पर आम लोगों को लेने का सुनहरा मौका है।

नीलाम किए जाने वाले वाहनों में ट्रक, डी भान, बेलोरो, कार, मारुति कार, साइकिल, बाइक और टाटा इंडिगो कार वाहन भी शामिल हैं। इन सभी वाहनों की नीलामी के लिए कोई भी आम व्यक्ति आवेदन जमा करके बोली लगा सकता है। नीलामी में सबसे ज्यादा राशि बोलने वाले को ही वाहन दी जाएगी।

आवेदकों के द्वारा वाहनों को लेने के लिए आवेदन मद्य निषेध उत्पाद विभाग में जमा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आवेदन 7 फरवरी तक मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में जमा किया जा सकता है। हाल के माह में तीसरी बार हो रही नीलामी प्रक्रिया में कुल 85 वाहनों की सरकारी मूल्य लगभग ₹10,0000 रखी गई है।

कोई भी वाहन लेने के लिए 10 % अग्रधन की राशि जमा कर कोई भी आवेदक बोली लगा सकता है। नीलाम होने वाले वाहनों में सबसे ज्यादा उत्पाद विभाग में 12, सिन्हा ओपी 8, मुफ्फसिल 7, जगदीशपुर, उदवंतनगर और बिहिया में 6- 6 वाहन समेत अन्य थाना क्षेत्र में भी कुल मिलाकर पचासी वाहन की नीलामी होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए मद्य निषेध विभाग में संपर्क कर सकता है।

₹100 से लेकर दो लाख तक के हैं वाहन
10 फरवरी को वाहनों की होने वाली नीलामी में सबसे कम साइकिल की कीमत ₹100 है। वही बाइक की कीमत ₹2400 से लेकर 2,00000 तक ट्रक की कीमत रखी गई है। कोई भी आवेदक बोली में विजेता बनने पर 25 % राशि मौके पर जमा कर वाहन ले सकता है। 65 % राशि जमा करने के लिए 3 दिन का समय विभाग के तरफ से मिलता है।

किन-किन कागजातों की होगी जरूरत
वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन के साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वाहन की 10 % अग्रधन की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना है। सभी कागजात स्वप्रमाणित होने चाहिए। बैंक ड्राफ्ट सहायक आयुक्त उत्पाद आरा के नाम से होना चाहिए। 10 फरवरी तक उत्पाद कार्यालय में ये कागजात जमा हो जाने चाहिए।

^आरा कलेक्ट्रेट में 10 फरवरी को पुराने वाहनों की नीलामी की जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए 7 फरवरी तक उत्पाद कार्यालय में आवेदन जमा किए जाएंगे।
- नीरज कुमार रंजन, सहायक आयुक्त मद्य निषेध, भोजपुर

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