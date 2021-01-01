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कोईलवर:बाइक सवार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हुआ घायल

आरा5 घंटे पहले
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आरा-पटना एनएच-30 पर सकड्डी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक चालक दो गंभीर जख्मी हो गये। बाइक चालक की स्थिति गंभीर देख उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। वहीं दूसरा जख्मी को पीएचसी से प्राथमिक उपचार कर घर भेजा गया। गम्भीर रूप से जख्मी बाइक चालक रॉकी खान कोईलवर थाना क्षेत्र के नगर वार्ड नंबर-7 निवासी स्व कमाल खान का 25 वर्षीय पुत्र है।

वहीं दूसरा निजामुद्दीन अंसारी का पुत्र शाहिद निजाम है। मिली जानकारी के अनुसार रॉकी अपने दोस्त शाहिद को इंटर का परीक्षा दिला वापस कोईलवर लौट रहे थे। इस बीच आरा-पटना एनएच-30 पर सकड्डी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन ठोकर मार फरार हो गया। अज्ञात वाहन के टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों जख्मी हो गये। जिन्हें आनन फानन में पीएचसी कोईलवर लाया गया।

जहां जख्मी को त्वरित ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन ऑक्सीजन में देरी होता देख स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। जिसके बाद गम्भीर जख्मी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया। वहीं एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं होने से हॉस्पिटल का ऑक्सीजन उसमें रखा गया। जिसके बाद एक जख्मी रॉकी की पीएमसीएच रेफर किया गया। इधर ग्रामीणों ने बताया कि हॉस्पिटल में सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।

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