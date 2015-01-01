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कोईलवर:सासाराम से पटना लौट रहे बाइक सवार की कोईलवर में संदिग्ध अवस्था में मौत

आरा3 घंटे पहले
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  • आरा-पटना एनएच-30 पर कपिलदेव चौक के पास चली गई जान

स्थानीय कोईलवर थाना क्षेत्र के आरा-पटना एनएच-30 पर शहीद कपिलदेव चौक के समीप संदिग्ध अवस्था में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गयी। मृतक राकेश मिश्रा पटना जिला के पटना कंकड़बाग निवासी राधारमण मिश्रा के 47 वर्षीय पुत्र था। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात बाइक से सासाराम से पटना लौट रहे राकेश कोईलवर थाना क्षेत्र के शहीद कपिलदेव चौक के समीप रुके और पानी पीने लगे।

जिसके बाद अचानक बेसुध होकर वहीं गिर गया। जिसे अचेत अवस्था में कोईलवर पुलिस पीएचसी कोईलवर लाया गया। पीएचसी के डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही व्यक्ति की मौत हो गयी थी। हालांकि मौत के कारणों का अस्पष्ट पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ठ पता चल पायेगा।

मालूम हो कि राकेश मिश्रा पटना के टाटा मोटर में सेल्स में काम करते थे। जो कम्पनी के काम से सासाराम गये थे। लौटने के क्रम में संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो गयी। इधर घटना की सूचना मिलते ही मृतक के बड़े भाई संजय मिश्रा कोईलवर पहुंचे और सदर अस्पताल में शव का पोस्टमॉर्टम होने के बाद पटना ले गये। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों की दहाड़ से पूरा इलाका गमगीन हो गया है।

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