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हादसा:सड़क हादसे में व्यवसायी गंभीर रूप से जख्मी, रेफर

आरा4 घंटे पहले
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धोबहां ओपी क्षेत्र अन्तर्गत आरा-सलेमपुर पथ पर पुरुषोत्तमपुर-बेहरा गांव के समीप सड़क हादसे में एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में लावारिस हालत में घायल पड़े व्यापारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया। इस दौरान जब जांच की गई तो घायल व्यापारी के पॉकेट से दो लाख 35 हजार रुपये नकद बरामद किए गये।

बाद में पुलिस ने राशि को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घायल 30 वर्षीय जितेन्द्र यादव बिहिया के चारघाट गांव निवासी सरल यादव का पुत्र हैं। पेशे से पशु व्यापारी बताया जाता हैं। बताया जा रह है कि बिहिया थाना के चारघाट गांव निवासी पशु व्यापारी जितेन्द्र यादव बुधवार की देर शाम पॉकेट में करीब 2.35 लाख रुपये लेकर अपने ससुराल मुफस्सिल थाना के गंगहर गांव जा रहा था।

वहां से पशु मेला जाना था। इस दौरान आरा-सलेमपुर पथ पर पुरुषोत्तमपुर-बेहरा गांव के समीप अनियंत्रित बाइक बिजली के पोल से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल किया गया। इसके बाद स्वजनों को जानकारी हुई। जिसके बाद स्वजन आरा पहुंचे और इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले गए।

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