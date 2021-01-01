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आयोजन:हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देने गड़हनी में निकला गया कैंडल मार्च

आरा6 घंटे पहले
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पत्रकार कुणाल व उनके मित्र गौरीशंकर शुक्ला को श्रद्धांजलि दी गई।रविवार को स्थानीय लोगों द्वारा गड़हनी में कैंडिल मार्च निकाला गया। कैंडिल मार्च गड़हनी अगिआंव मोड़ से आश्रम होते हुए सब्जी बाज़ार व सब्जी बाज़ार से वापस घटनास्थल बगवां रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचा।

लोगो ने दो मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा के शांति की प्रार्थना की। इस मौके पर जदयू युवा जिलाध्यक्ष चीकू सिंह, रामदयाल सिंह, अभिषेक सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, सरपंच राजेश सिंह, अरुण सिंह, पैक्स अध्यक्ष कुमार अरबिन्द सिंह, अशोक सिंह, मनीष चौबे, रॉबिन कुमार, धुरंधर सिंह, राहुल कुमार, विधायक पीए आनंद कुमार, पवन कुमार, मंटू चौबे, सूर्यदेव सिंह समेत सैकड़ों लोग थे।

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