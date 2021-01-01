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सीटीईटी:22 केंद्रों पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता लिखित परीक्षा संपन्न; 16, 244 अभ्यर्थी हुए शामिल

आरा6 घंटे पहले
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  • जिले में एसओपी के नियमों का अनुपालन कराते हुए केंद्रों पर कराया गया परीक्षा का संचालन

केंद्रीय शिक्षक पात्रता (सीटीईटी) की लिखित परीक्षा जिले के 22 केंद्र पर रविवार को हुई। पहली पाली में हित नारायण क्षत्रिया प्लस टू उच्च विद्यालय एवं बीएसडीएवी पब्लिक स्कूल मील रोड नवादा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हुई। इन दोनों केंद्रों पर 9 हजार 61 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया।

वहीं दूसरी पाली में 7 हजार 183 परीक्षार्थियों ने सभी केंद्रों पर परीक्षा दिया। एसओपी के नियमों का अनुपालन कराते हुए केंद्रों पर परीक्षा लिया गया। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। गहन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल के भीतर इंट्री मिला।

कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर केन्द्राधीक्षक व वीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की दूरी पर धारा 144 लागू थी। सभी परीक्षा केंद्र पर ऑब्जर्बर की नियुक्ति किया गया था। परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी-सह-गश्ति दल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी थी।

नोडल पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल गौसगंज, मॉडल इंस्टीट्यूट प्लस टू विद्यालय, कुंवर सिंह कॉलेज, डीएवी दुलौरडीह एवं एमडी कारमेल स्कूल जगदीशपुर परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। परीक्षार्थियों ने बताया कि बाल विकास एव शिक्षाशास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, भाषा हिन्दी एवं अंग्रेजी का प्रश्न पूछा गया था।

परीक्षार्थियों को स्क्रीनिंग के बाद हॉल में मिला प्रवेश
सीटीईटी की लिखित परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थी, वीक्षक एवं कर्मचारी सभी की जांच स्क्रीनिंग मशीन से की गई। केंद्राधीक्षकों ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में मोबाइल फोन, कोई भी लिखित सामग्री, प्रवेश-पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, केलकुलेटर, ब्लू टूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पामटॉप, पीडीए आदि उपकरण लेकर नहीं परीक्षार्थी आए इसके लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया गया था। एसओपी का अनुपालन किया गया।

भोजपुर जिले के इन 22 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा
सीटीईटी की लिखित परीक्षा 22 केंद्रों पर हुई। इसमें जॉ पाल्स उच्च विद्यालय धनपुरा, बीएसडीएवी पब्लिक स्कूल, हित नारायण क्षत्रिया प्लस टू उच्च विद्यालय, माउंट लिट्रा जी, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली, मां मैत्रायिणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल, एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल गौसगंज, मॉडल इंस्टीट्यूट प्लस टू विद्यालय, डीके कारमेल आवासीय उच्च विद्यालय जीरो माईल, एमडी कारमेल स्कूल जगदीशपुर, एसबी प्लस टू उच्च विद्यालय गौसगंज, कुंवर सिंह कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, हर प्रसाद दास जैन स्कूल, कैथोलिक उच्च विद्यालय, डीएवी दुलौरडीह, शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा, श्री हरखेन कुमार जैन ज्ञान स्थली उच्च विद्यालय, एसटीएसभी इंटरनेशनल स्कूल धनुपरा, दिव्य भास्कर पब्लिक स्कूल धोबहां, मां आरण्य देवी बीएड कॉलेज बामपाली एवं डीएवी पब्लिक स्कूल धनुपरा को परीक्षा केंद्र बनाया गया था।

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