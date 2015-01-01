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कोरोनावायरस:भोजपुर में कोरोना के मिले 13 पॉजिटिव मरीज, 87 एक्टिव

आरा3 घंटे पहले
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भोजपुर में गुरुवार को कोरोना के नए 13 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक कुल 312000 लोगों की जांच हुई है। वही 87 अब भी मरीजों में कोरोना वायरस एक्टिव है। 4571 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके है। कुल संक्रमित 4703 व 39 मौतें अभी तक हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में बार-बार उतार-चढ़ाव हो रहा है। जहां डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की बात कर रहे है।

शहर के महावीर टोला, गोपाली चौक, सांस्कृतिक भवन, कलेक्ट्रेट मोड़ सहित कई जगहों पर कोरोना से बचाव के लिए कई उपाय से संबंधित पोस्टर व होंडिंग लगे हुए है, लेकिन लोगों की अब नियती लगता है की बन चुकी है कि वे मास्क नहीं लगा रहे है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि कोविड-19 का पालन हर कोई को करना है।

इधर चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. केएन सिन्हा ने बताया कि अभी तक भोजपुर जिला कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। अधिकांश लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे है जो गलत है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अभी खतरा टला नहीं है। लाेगों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मास्क ही अभी कोरोना की दवा है। सदर पीएचसी में गुरुवार को 175 लोगों की कोरोना की जांच हुई। जिसमें 02 लोग संक्रमित मिले।

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