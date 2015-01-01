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कोरोनावायरस:बिहिया में 175 लोगों की कोरोना जांच में सभी लोग मिले स्वस्थ, मिली राहत

आराएक घंटा पहले
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कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहिया और नगर स्थित पीएनबी की बैंक शाखा परिसर में कैम्प लगा। दोनों जगहों पर आयोजित कैम्प में कुल 175 लोगों का कोरोना संक्रमण की जांच की गयी। इसमें सभी लोग स्वस्थ पाए गये।

इस संबंध में सीएचसी, बिहिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नंदकिशोर प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में 100 लोगों का और पीएनबी की बैंक शाखा परिसर में 75 लोगों समेत कुल 175 लोगों का कोरोना संक्रमण की जांच की गयी। जांच में सभी 175 लोग स्वस्थ मिले।

शाहपुर में 3 जगह लगा कोरोना जांच कैम्प

रैपिड एंटीजन किट से गुरुवार को शाहपुर प्रखंड में कुल 175 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गयी। इसको लेकर 3 जगहों पर कैम्प का आयोजन किया गया। तीनों जगहों पर आयोजित कैम्प में राहत देने वाली रिपोर्ट सामने आयी। इस संबंध में शाहपुर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. केपी महतो ने बताया कि गुरुवार को रेफरल अस्पताल, शाहपुर और प्रखंड के झौंवा व सुहिया गांव में शिविर लगाकर कुल 175 लोगों की जांच में सभी लोग स्वस्थ पाए गये।

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